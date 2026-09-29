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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRचलती कार में बैठकर सुनवाई करना पड़ा भारी, दिल्ली HC ने वकील पर ठोका 1 लाख जुर्माना

चलती कार में बैठकर सुनवाई करना पड़ा भारी, दिल्ली HC ने वकील पर ठोका 1 लाख जुर्माना

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यह नियम केवल कागजी प्रक्रिया पूरी करने के लिए नहीं बनाया गया है. ऑनलाइन माध्यम से पेश होने वाले वकील भी ऐसे स्थान से जुड़ें, जहां से अदालत की कार्यवाही ठीक तरीके से चल सके.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Updated at : 29 Sep 2026 05:35 PM (IST)
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दिल्ली हाईकोर्ट ने चलती कार से वर्चुअल सुनवाई में शामिल होने वाले एक वकील पर 1 लाख का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने साफ कहा कि ऑनलाइन सुनवाई की सुविधा का इस्तेमाल करते समय भी अदालत की गरिमा और अनुशासन का ध्यान रखना जरूरी है.

जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला ने कहा कि जब कोर्ट में एक दिन में 70 से ज्यादा मामलों की सुनवाई होती है तो पीछे से आने वाला शोर और लगातार हिलता-डुलता बैकग्राउंड सुनवाई में परेशानी पैदा करता है. इससे कोर्ट के कामकाज पर असर पड़ता है.

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वकीलों को वाहन से जुड़ने से बचने की सलाह

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि Electronic Evidence and Video Conferencing Rules, 2025 में भी यह व्यवस्था है कि वकील कोशिश करें कि वे वाहन से वर्चुअल सुनवाई में शामिल न हों. केवल असाधारण परिस्थितियों में और कोर्ट की अनुमति से ऐसा किया जा सकता है.

ये भी पढ़ें: कश्मीरी गेट लूटः कैश के लिए चचेरे भाई ने रची साजिश, हत्या के बाद पुलिस ने ऐसे दबोचा

'सिर्फ नियम नहीं, कोर्ट के काम के लिए जरूरी'

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यह नियम केवल कागजी प्रक्रिया पूरी करने के लिए नहीं बनाया गया है. ऑनलाइन माध्यम से पेश होने वाले वकील भी ऐसे स्थान से जुड़ें, जहां से अदालत की कार्यवाही ठीक तरीके से चल सके. इस मामले में ऐसी कोई असाधारण परिस्थिति नहीं थी, जिससे वकील को चलती कार से सुनवाई में शामिल होना जरूरी हो.

वकील को DHCLSC में जमा करना होगा जुर्माना

कोर्ट ने इस आचरण को नियमों का उल्लंघन मानते हुए वकील नचिकेता गोयल पर एक लाख की लागत लगाई। यह रकम दिल्ली हाईकोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी में जमा करनी होगी.

बैंक बनाम NHAI मामले की सुनवाई के दौरान आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह आदेश साउथ इंडियन बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ओर से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के खिलाफ शुरू की गई एनफोर्समेंट कार्यवाही की सुनवाई के दौरान दिया.

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Published at : 29 Sep 2026 05:31 PM (IST)
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