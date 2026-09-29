दिल्ली की 1511 अनधिकृत कॉलोनियों को राहत, मालिकाना हक की फीस 75% तक घटी

दिल्ली की पीएम उदय योजना के दायरे में आने वाली 1511 अनधिकृत कॉलोनियों के लोगों के लिए मकान नियमित कराना अब पहले के मुकाबले काफी किफायती होगा. नगर निगम ने संपत्तियों और बने मकानों के निर्मित क्षेत्र को नियमित कराने पर लगने वाले शुल्क में 75 फीसदी तक छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. यह छूट 31 अक्तूबर तक नियमितीकरण कराने वाले आवेदकों को मिलेगी.

एमसीडी ने इन कॉलोनियों की संपत्तियों के नियमितीकरण के लिए 24 अप्रैल को स्वागम पोर्टल शुरू किया था. पोर्टल शुरू होने के बाद लोगों ने नियमितीकरण शुल्क पर आपत्ति जताई थी. शुल्क अधिक होने की वजह से आवेदन भी नहीं किए जा रहे थे. निगम की स्थायी समिति अध्यक्षा सत्या शर्मा ने बताया कि पीएम उदय योजना के तहत अनधिकृत कॉलोनियों में बने मकानों के निर्मित क्षेत्र को नियमित कराने के लिए एमसीडी द्वारा लगाए जाने वाले शुल्क में 75 फीसदी तक छूट को मंजूरी दी गई है.

100 वर्ग मीटर के मकान पर कितनी फीस लगेगी?

दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियां एमसीडी और सरकारी वर्गीकरण के अनुसार मुख्य रूप से ई, एफ, जी और एच श्रेणी में आती हैं. इन क्षेत्रों की संपत्तियों पर कैंपेनसेटरी रेगुलेटरी शुल्क 35 रुपये प्रति वर्ग मीटर लगता है. 100 वर्ग मीटर की संपत्ति पर पहले 3500 रुपये देने होते थे, जो अब घटकर 875 रुपये रह जाएंगे.

वहीं, सी एंड डी यानी कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट शुल्क जो 30 से 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से लिया जाता है वह 100 वर्ग मीटर तक के एक मंजिला मकान पर अब 3000 रुपये की जगह 750 रुपये और 5000 रुपये की जगह 1250 रुपये होंगे. जबकि, डेवलपमेंट शुल्क सड़क, नाली और बिजली के लिए लिया जाता है. इसकी दर 200 रुपये प्रति वर्ग मीटर है. 100 वर्ग मीटर के मकान पर पहले 20 हजार रुपये देने होते थे, जो अब घटकर 5 हजार रुपये रह जाएंगे.

तीन से चार लाख रुपये तक पहुंच रहा था खर्च

नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, अनधिकृत कॉलोनियों की संपत्तियों और मकानों को नियमित कराने में अलग-अलग शुल्क मिलाकर करीब तीन से चार लाख रुपये तक खर्च आ रहा था. अब कई शुल्क नियमितीकरण शुल्क से हटा दिए गए हैं और बचे हुए चार तरह के शुल्क में भी 75 फीसदी की छूट दी गई है.

यूबीबीएल-2016 के तहत परमिट फीस, बेटरमेंट चार्ज, लेवी, अतिरिक्त लेवी, प्लिंथ फीस, बिना स्वीकृति निर्माण से संबंधित शुल्क और श्रम उपकर जैसे शुल्क हटा दिए गए हैं. अगर 100 वर्ग मीटर के मकान की निर्माण लागत 15 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो कुल लागत 15 लाख रुपये होती है. ऐसे में इस पर 15 हजार रुपये श्रम उपकर लगता था. अब यह शुल्क भी नहीं देना होगा.