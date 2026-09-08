दिल्ली में सुहाना हुआ मौसम, 11 सितंबर से बारिश के आसार

राजधानी दिल्ली में मौसम सुहाना हो गया है. मंगलवार को राजधानी का न्यूनतम तापमान 24.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.9 डिग्री सेल्सियस कम है. मौसम विभाग की ओर से बदलते मौसम और तापमान में गिरावट की जानकारी दी गई है. मौसम विभाग ने दिन में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और एक या दो बार बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है. अधिकतम तापमान के करीब 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. मौसम विभाग के हिसाब से 11 सितंबर से हल्की बारिश होने की संभावना है और शहर में आमतौर पर बादल छाए रह सकते हैं.

दिल्ली के इलाकों में कितना दर्ज किया गया तापमान

दिल्ली के अन्य मौसम केंद्रों में पालम में न्यूनतम तापमान 22.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.6 डिग्री कम है. वहीं, लोधी रोड में न्यूनतम तापमान 24.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.7 डिग्री कम है. वहीं रिज में न्यूनतम तापमान 20.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.7 डिग्री कम है.

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इसके अलावा आयानगर में न्यूनतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.5 डिग्री कम है. आईएमडी ने दिल्ली में अगले कुछ दिनों तक आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान जताया है. अधिकतम तापमान के करीब 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है.

दिल्ली में कितना रहा एयर क्वालिटी इंडेक्स

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, मंगलवार को दिल्ली की वायु गुणवत्ता 'मध्यम' श्रेणी में रही. सुबह 10 बजे दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 109 दर्ज किया गया. सीपीसीबी के आंकड़ो के अनुसार, शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को 'अच्छा', 51-100 को 'संतोषजनक', 101-200 को 'मध्यम', 201-300 को 'खराब', 301-400 को 'बहुत खराब' और 401-500 को 'गंभीर' श्रेणी में माना जाता है.

बारिश से तापमान में गिरावट

राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में अगले कुछ दिनों तक आसमान में बादल छाए रह सकते हैं. दिल्ली में बीते दिनों हुई बारिश के कारण तापमान में बहुत अधिक बढ़ोतरी की संभावना नहीं है.

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