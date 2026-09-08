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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRआदर्श नगर में युवक की गोली मारकर हत्या, कोर्ट में देने वाला था गवाही

आदर्श नगर में युवक की गोली मारकर हत्या, कोर्ट में देने वाला था गवाही

दिल्ली के आदर्श नगर के न्यू सब्जी मंडी के पास गोली लगने से 28 साल के आलम की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि वारदात के बाद मौके पर पहुंची पुलिस को कई खाली कारतूस मिले हैं. वहीं मामले की जांच जारी है.

Written By : गौरव अग्निहोत्री |  Updated at : 08 Sep 2026 08:26 PM (IST)
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दिल्ली के आदर्श नगर थाना क्षेत्र में न्यू सब्जी मंडी के पास गोली लगने से 28 वर्षीय युवक की मौत का मामला सामने आया है. मृतक की पहचान आलम पुत्र मोहम्मद हनीफ के रूप में हुई है. वह जहांगीरपुरी के एच-4 ब्लॉक स्थित झुग्गी में रहता था. वारदात के बाद मौके पर पहुंची पुलिस को घटनास्थल से खून के निशान और कई खाली कारतूस मिले हैं. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. 

पुलिस के अनुसार, BJRM अस्पताल के ड्यूटी कांस्टेबल से सूचना मिली थी कि गोली लगने से घायल एक युवक को अस्पताल लाया गया है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम अस्पताल पहुंची. वहां डॉक्टरों ने आलम को मृत घोषित कर दिया. प्रारंभिक जांच में उसके शरीर पर गोली लगने के कई निशान पाए गए हैं. जांच के दौरान सामने आया कि वारदात रात करीब 1:45 बजे ट्रांसपोर्ट नगर स्थित न्यू सब्जी मंडी में दुकान नंबर ए-1500 के पास हुई. 

आलम पर गोली किसने और क्यों चलाई?, जांच जारी

सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. मौके पर खून के निशान और खाली कारतूस मिलने के बाद इलाके को जांच के दायरे में लिया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए क्राइम टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जिसने घटनास्थल का निरीक्षण कर जरूरी साक्ष्य जुटाए.

पुलिस ने आदर्श नगर थाने में संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है. अब जांच का फोकस यह पता लगाने पर है कि आलम पर गोली किसने और क्यों चलाई? पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ ही मृतक के परिचितों और परिजनों से पूछताछ कर रही है. पुलिस वारदात से पहले और बाद की गतिविधियों की भी कड़ी जोड़कर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है. फिलहाल हत्या के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है. पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर वारदात में शामिल लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

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मृतक आज कोर्ट में एक मामले में देने वाला था गवाही

मृतक के बड़े भाई मोहम्मद आफाक ने बताया है कि आलम सहरसा, बिहार का रहने वाला था और अभी जहांगीरपुरी में रहता था. उसके परिवार में दो पत्नी और तीन बच्चे हैं. आलम दो दिन पहले ही बिहार से दिल्ली आया था और आज कोर्ट में एक मामले में उसकी गवाही होनी थी, लेकिन उससे पहले ही देर रात उसकी हत्या कर दी गई. मृतक के भाई ने पुलिस पर भी लापरवाही का आरोप लगाया है.

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Input By : आसिफ

About the author गौरव अग्निहोत्री

गौरव अग्निहोत्री बीते एक साल से एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. गौरव को राजनीति, खेल, मनोरंजन और धर्म विज्ञान में विशेष रुचि रही है. गौरव का जन्म दिल्ली में हुआ है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डिग्री प्राप्त की है. गौरव का सपना है कि वह आगे जाकर एंटरटेनमेंट फील्ड में अपनी एक अलग पहचान बनाएं. गौरव को क्रिकेट खेलने के साथ-साथ किताबें पढ़ने और मूवी देखने का शौक है. इसी के साथ गौरव किस्से-कहानियां भी लिखते हैं. 
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Published at : 08 Sep 2026 08:25 PM (IST)
Tags :
Adarsh Nagar News DELHI NEWS CRIME NEWS
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