सत्य निकेतन हादसे के बाद PG खाली कर रहे छात्र, अभिभावक चिंतित

दिल्ली के सत्य निकेतन में बीते रविवार (6 सितंबर) को पीजी की बिल्डिंग गिरने के बाद पूरे इलाके में डर का माहौल बन चुका है. इस हादसे में सात लोगों की मौत हुई थी, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं. अब बड़ी संख्या में छात्र यहां से पीजी खाली कर रहे हैं. देश के अलग-अलग इलाकों से पहुंचे अभिभावक अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और वे हॉस्टल-पीजी बदल रहे हैं.

सत्य निकेतन इलाके में संकरी गलियां, तारों के जाल और जलभराव जैसी चीजें पहले से चर्चा में थीं, अब हादसे के बाद पूरे इलाके की बिल्डिंग पर सवाल खड़े हो रहे हैं, लिहाजा छात्र और छात्राएं यहां से शिफ्ट हो रहे हैं.

यह भी पढ़ें: सत्य निकेतन PG हादसे के बाद फंस छात्र, पुराना ठिकाना ढहा, नए भवन पर भी सवाल

हादसे वाले दिन छोड़ा था पीजी-दोस्तों की मौत से दहशत

जिस दिन सत्य निकेतन में हादसा हुआ, उस वक्त दो छात्राएं इसी इलाके के एक पीजी में रह रही थीं. हादसे के समय ही उन्होंने पीजी खाली किया और अब एक अलग फ्लैट में शिफ्ट हो गई हैं. दोनों पहले एक-एक बेड के लिए करीब 15 से 16 हजार रुपये किराया देती थीं.अब दोनों मायापुरी में एक 2BHK फ्लैट में रह रही हैं और दोनों मिलकर करीब 10 हजार रुपये किराया दे रही हैं. उनके मुताबिक अभिषेक ,पवन और युवराज उनके दोस्त थे, जो इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं.

हादसे में 40-50 लोगों के दबने की आशंका

छात्र अर्जुन अग्रवाल का कहना है कि हादसे के बाद वह भी अपना पीजी खाली कर मायापुरी शिफ्ट होने का सोच रहे हैं. उनका सवाल है कि हादसे की जगह से अब तक सिर्फ 12 लोगों के निकलने की बात क्यों सामने आई है, जबकि यहां 40-50 लोगों के मौजूद होने की आशंका थी. उनका कहना है कि अभी भी बेसमेंट में कुछ लोगों के दबे होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता. अर्जुन ने यह भी आरोप लगाया कि जिस पीजी में हादसा हुआ, वहां की पानी की टंकी से मरी हुई बिल्ली मिली थी. उनके मुताबिक, इसकी वजह से कई बच्चे बीमार भी हुए थे.

पीजी छोड़ने की तैयारी, बच्चों को लेने पहुंचे अभिभावक

हादसे के बाद अब कई छात्र अपना सामान लेकर पीजी छोड़ने की तैयारी में हैं. वहीं, अभिभावक भी देश के अलग-अलग हिस्सों से सत्य निकेतन पहुंच रहे हैं ताकि अपने बच्चों को इस इलाके से सुरक्षित जगह पर ले जा सकें. एक छात्र के मुताबिक, पीजी की तरफ से फिलहाल टेम्परेरी रहने की व्यवस्था की गई है. वह यहां करीब 15 हजार रुपये महीने का किराया दे रही थीं.

एक अभिभावक अपने बच्चे को सुरक्षित जगह शिफ्ट कराने के लिए गुवाहाटी से सत्य निकेतन पहुंचे हैं. उनका कहना है कि बच्चे के लिए करीब 15,600 रुपये का पीजी लिया गया था. अब पीजी मालिक ने एक नई बिल्डिंग की व्यवस्था की है और फिलहाल बच्चे को वहां शिफ्ट किया जा रहा है.

असम से पहुंचीं जूली मैरी कहती हैं, “मैं अपने बच्चे को कहीं भी ले जाऊंगी, लेकिन अब उसे सत्य निकेतन में नहीं रखूंगी.” उन्होंने सुरक्षा राशि वापस मिलने और वैकल्पिक व्यवस्था पर भी संदेह जताया.

पीजी की वैकल्पिक व्यवस्था-कॉलेज ने खोले दरवाजे

एक छात्र के मुताबिक,पीजी की तरफ़ से छात्रों के लिए वैकल्पिक रहने की व्यवस्था की गई है. जिस पीजी को गिराया जाना है, उसकी इस इलाके में कई ब्रांच हैं.

छात्र का कहना है कि सत्य निकेतन इलाके में ज्यादातर इमारतों की सुरक्षा को लेकर सवाल हैं और कई बिल्डिंग अनसेफ नज़र आती हैं. वहीं, कॉलेज ने भी अपने दरवाज़े छात्रों के लिए खोल दिए हैं और उन्हें ठहरने की व्यवस्था की गई है.

यह भी पढ़ें: दिल्ली में आज धूप और हल्के बादल, बारिश के आसार नहीं, जानें अपडेट