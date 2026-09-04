Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में जन्माष्टमी पर बरसेंगे बादल, 2 दिन का अलर्ट, जानें मौसम का अपडेट

दिल्ली में जन्माष्टमी पर बरसेंगे बादल, 2 दिन का अलर्ट, जानें मौसम का अपडेट

दिल्ली में आज IMD ने भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. गुरुवार को कुछ इलाकों में हुई बारिश ने मौसम सुहावना कर दिया. इस दौरान न्यूनतम तापमान 27.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 04 Sep 2026 08:02 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में गुरुवार (4 सितंबर) को कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हुई, जिससे मौमस का मिजाज बदल गया.  इस दौरान न्यूनतम तापमान 27.0 डिग्री सेल्सियस रहा, जो इस मौसम के औसत से 1.4 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा, जबकि अधिकतम तापमान करीब 34.9 डिग्री सेल्सियस रहा.

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, दिल्ली में आज जन्माष्टमी के दिन बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है. विभाग ने शुक्रवार (4 सितंबर) और शनिवार (5 सितंबर) के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. 

'गाड़ी तेज चलाना अपराध नहीं...', दिल्ली हाई कोर्ट की टिप्पणी

आज और कल बरसेंगे बादल

मौसम विभाग ने शुक्रवार और कल शनिवार को हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया है. आज शहर का अधिकतम तापमान 31-33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25-27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. आज सुबह से दोपहर के बीच कई इलाकों में बहुत हल्की से हल्की बारिश का अनुमान है, जबकि कुछ जगहों पर गरज-चमक और बिजली के साथ मध्यम स्तर की बारिश होने का अनुमान है. इसके अलावा रात के समय भी कुछ जगहों पर गरज-चमक और बिजली के साथ बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना है. वहीं, दिन के दौरान शहर में दक्षिण-पूर्वी हवाएं 10-15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने का अनुमान है.

गुरुवार को कुछ इलाकों में बारिश ने बदला मिजाज

गुरुवार की बात करें तो सुबह 8:30 बजे तक पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली के अलग-अलग इलाकों बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिली. सबसे अधिक बारिश अयानगर में 3.9 मिमी, पालम में 3.1 मिमी और लोधी रोड में 0.8 मिमी बारिश दर्ज की गई. हालांकि, रिज और शहर के बेस स्टेशन सफदरजंग में इस दौरान बारिश दर्ज नहीं की गई. सफदरजंग में सबसे अधिक तापमान 34.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

पिछले 24 घंटों को दौरान राजधानी में नमी का न्यूनतम स्तर 65 प्रतिशत और अधिकतम नमी का स्तर 90 प्रतिशत दर्ज किया गया. पिछले 24 घंटों के दौरान राजधानी के न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला, जबकि अधिकतम तापमान में 1 से 4 डिग्री बढ़ोतरी दर्ज की गई. शहर में दिन के दौरान दिल्ली में 15-20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पूर्वी हवाएं चलीं. 

दिल्ली में ईसाइयों के लिए कब्रिस्तान की कमी पर HC सख्त, MCD से मांगा ब्योरा

 

और पढ़ें

About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
Read More
Published at : 04 Sep 2026 07:04 AM (IST)
Tags :
IMD DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
5 साल जेल में रहे, 21 गवाह हुए! J&K केस में 2 आरोपियों को मिली जमानत
5 साल जेल में रहे, 21 गवाह हुए! J&K केस में 2 आरोपियों को मिली जमानत
दिल्ली NCR
AIIMS की Waiting List में मरीज या नंबर? 9 साल से इलाज के इंतजार की दर्दनाक कहानी
AIIMS की Waiting List में मरीज या नंबर? 9 साल से इलाज के इंतजार की दर्दनाक कहानी
दिल्ली NCR
DUSU चुनाव में माता-पिता की मंजूरी पर बवाल, AISA ने HC में दी चुनौती
DUSU चुनाव में माता-पिता की मंजूरी पर बवाल, AISA ने HC में दी चुनौती
दिल्ली NCR
SIR पर दिल्ली HC का अहम आदेश, BLA की जिम्मेदारी होगी सीमित
SIR पर दिल्ली HC का अहम आदेश, BLA की जिम्मेदारी होगी सीमित
Advertisement

वीडियोज

दिल्ली में जिम के बाहर मौत का इंतजार !
AIIMS में इलाज के लिए तरसती 'तन्वी'! क्या यही है देश का 'राइट टू हेल्थ'?
नेपाल त्रासदी का नया वीडियो, देख कांप जाएगी रूह
Chitra Tripathi: 2027 में 'कान्हा' के सहारे सत्ता की नैया? | UP Election 2027 | Mathura | CM Yogi
Chhattisgarh Accident: सैलाब में बहते-बहते बची बोलेरो... मचा हड़कंप! | Korba | Monsoon 2026
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बेंजामिन नेतन्याहू की ईरान को धमकी- 'उलझने की कोशिश मत करना वरना...'
बेंजामिन नेतन्याहू की ईरान को धमकी- 'उलझने की कोशिश मत करना वरना...'
दिल्ली NCR
दिल्ली में जनमाष्टमी पर बरसेंगे बादल, 2 दिन का अलर्ट, जानें मौसम का अपडेट
दिल्ली में जनमाष्टमी पर बरसेंगे बादल, 2 दिन का अलर्ट, जानें मौसम का अपडेट
विश्व
ईरान के खिलाफ अब चीन देगा US का साथ? जेडी वेंस ने कहा- 'वो तैयार'
ईरान के खिलाफ अब चीन देगा US का साथ? जेडी वेंस ने कहा- 'वो तैयार'
क्रिकेट
गौतम गंभीर की छुट्टी, एशियन गेम्स के लिए लक्ष्मण क्यों बने टीम इंडिया के कोच?
गौतम गंभीर की छुट्टी, एशियन गेम्स के लिए लक्ष्मण क्यों बने टीम इंडिया के कोच?
टेलीविजन
रंगीन और अतरंगी है 'बिग बॉस 20' का घर, किसी एडवेंचर से नहीं है कम, जानें क्या है खास
रंगीन और अतरंगी है 'बिग बॉस 20' का घर, किसी एडवेंचर से नहीं है कम, जानें क्या है खास
विश्व
US ने ईरान में शादी वाले घर पर किया हमला, जेडी वेंस बोले- 'नागरिकों को निशाना...'
US ने ईरान में शादी वाले घर पर किया हमला, जेडी वेंस बोले- 'नागरिकों को निशाना...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बे-सिर-पैर की बातें...', राहुल गांधी पर FIR पर नैनीताल पुलिस का बयान
'बे-सिर-पैर की बातें...', राहुल गांधी पर FIR पर नैनीताल पुलिस का बयान
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल: पेंशनर्स को कब मिलेगा बकाया? CM सुक्खू बोले- 'आर्थिक सुधार...'
हिमाचल: पेंशनर्स को कब मिलेगा बकाया? CM सुक्खू बोले- 'आर्थिक सुधार...'
ABP NEWS
Viral News: मंदाकिनी के रोड अलर्ट से डरा प्रशासन, रोड अलर्ट का ऐलान
Viral News: मंदाकिनी के रोड अलर्ट से डरा प्रशासन, रोड अलर्ट का ऐलान
ABP NEWS
Viral Video : सड़क से फिसलकर कुएं के मुंह पर जाकर लटक गई बस !
Viral Video : सड़क से फिसलकर कुएं के मुंह पर जाकर लटक गई बस !
ABP NEWS
Viral Video : स्कूल के अंदर बच्चियों के हाथ में किताब की जगह पानी की बाल्टी!
Viral Video : स्कूल के अंदर बच्चियों के हाथ में किताब की जगह पानी की बाल्टी!
ABP NEWS
Viral Video: कई गाड़ियों को ठोकते हुए सब्जी की दुकान में घुसी!
Viral Video: कई गाड़ियों को ठोकते हुए सब्जी की दुकान में घुसी!
ABP NEWS
Viral Video: जब सड़क ने ले ली जलसमाधि!
Viral Video: जब सड़क ने ले ली जलसमाधि!
Embed widget