दिल्ली में जन्माष्टमी पर बरसेंगे बादल, 2 दिन का अलर्ट, जानें मौसम का अपडेट

दिल्ली में गुरुवार (4 सितंबर) को कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हुई, जिससे मौमस का मिजाज बदल गया. इस दौरान न्यूनतम तापमान 27.0 डिग्री सेल्सियस रहा, जो इस मौसम के औसत से 1.4 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा, जबकि अधिकतम तापमान करीब 34.9 डिग्री सेल्सियस रहा.

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, दिल्ली में आज जन्माष्टमी के दिन बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है. विभाग ने शुक्रवार (4 सितंबर) और शनिवार (5 सितंबर) के लिए येलो अलर्ट जारी किया है.

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आज और कल बरसेंगे बादल

मौसम विभाग ने शुक्रवार और कल शनिवार को हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया है. आज शहर का अधिकतम तापमान 31-33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25-27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. आज सुबह से दोपहर के बीच कई इलाकों में बहुत हल्की से हल्की बारिश का अनुमान है, जबकि कुछ जगहों पर गरज-चमक और बिजली के साथ मध्यम स्तर की बारिश होने का अनुमान है. इसके अलावा रात के समय भी कुछ जगहों पर गरज-चमक और बिजली के साथ बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना है. वहीं, दिन के दौरान शहर में दक्षिण-पूर्वी हवाएं 10-15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने का अनुमान है.

गुरुवार को कुछ इलाकों में बारिश ने बदला मिजाज

गुरुवार की बात करें तो सुबह 8:30 बजे तक पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली के अलग-अलग इलाकों बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिली. सबसे अधिक बारिश अयानगर में 3.9 मिमी, पालम में 3.1 मिमी और लोधी रोड में 0.8 मिमी बारिश दर्ज की गई. हालांकि, रिज और शहर के बेस स्टेशन सफदरजंग में इस दौरान बारिश दर्ज नहीं की गई. सफदरजंग में सबसे अधिक तापमान 34.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

पिछले 24 घंटों को दौरान राजधानी में नमी का न्यूनतम स्तर 65 प्रतिशत और अधिकतम नमी का स्तर 90 प्रतिशत दर्ज किया गया. पिछले 24 घंटों के दौरान राजधानी के न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला, जबकि अधिकतम तापमान में 1 से 4 डिग्री बढ़ोतरी दर्ज की गई. शहर में दिन के दौरान दिल्ली में 15-20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पूर्वी हवाएं चलीं.

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