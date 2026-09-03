दिल्ली में ईसाइयों के लिए कब्रिस्तान की कमी पर HC सख्त, MCD से मांगा ब्योरा

दिल्ली में ईसाई समुदाय के लिए कब्रिस्तान और दफनाने की जगह की कमी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने गंभीर रुख अपनाया है. हाईकोर्ट ने नगर निगम को दिल्ली में मौजूद सभी ईसाई कब्रिस्तानों और दफनाने के लिए उपलब्ध जगह का पूरा ब्योरा पेश करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई चार नवंबर को होगी.

दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि MCD अधिनियम के तहत मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए निर्धारित स्थानों को व्यवस्थित करना और उनका रखरखाव करना MCD के काम का हिस्सा है.

कोर्ट ने कहा कि शहर के नागरिकों को अंतिम संस्कार के लिए उचित जगह उपलब्ध कराना MCD के प्राथमिक कार्यों में शामिल है. इसमें दफनाने की जगह यानी कब्रिस्तान और बेरियल ग्राउंड्स भी शामिल हैं.

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मृतकों को दफनाने दूसरे राज्यों तक जा रहे परिवार

दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि दिल्ली में पर्याप्त ईसाई कब्रिस्तान नहीं होने के कारण कई परिवारों को अपने मृत परिजनों के शव दफनाने के लिए पड़ोसी राज्यों का रुख करना पड़ रहा है. परिवारों को पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक शव ले जाने की नौबत आ रही है. इस स्थिति के कारण परिवारों को आर्थिक, मानसिक और सामाजिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. याचिका में दिल्ली में ही पर्याप्त जमीन उपलब्ध कराने की मांग की गई है.

जून 2025 से लगातार लगाई जा रही गुहार

याचिकाकर्ता के मुताबिक वह जून 2025 से DDA और MCD के लगातार संपर्क में है. इस संबंध में अधिकारियों को कई बार लिखित शिकायत और अभ्यावेदन दिए गए. इतना ही नहीं जानकारी हासिल करने के लिए RTI आवेदन भी दायर किया गया लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया.

खजूरी खास में मिली थी उम्मीद, फिर जमीन भी हाथ से निकली

दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल याचिका के मुताबिक DDA ने ईसाई कब्रिस्तान के लिए दिल्ली में तीन संभावित जगहों की पहचान की थी.. इनमें खजूरी खास, राजीव गांधी अस्पताल के पास और सुंदर नगरी की जमीन शामिल थी. बाद में राजीव गांधी अस्पताल के पास और सुंदर नगरी की जमीन को इस उद्देश्य के लिए अनुपयुक्त मानकर बाहर कर दिया गया.

इसके बाद खजूरी खास की जमीन को आगे की प्रक्रिया के लिए लिया गया. हालांकि बाद में याचिकाकर्ता को बताया गया कि खजूरी खास की जमीन भी आवंटन के लिए मौजूद नहीं है. इससे दिल्ली में ईसाई समुदाय के लिए कब्रिस्तान की समस्या और गंभीर हो गई.

दिल्ली हाईकोर्ट ने MCD से मांगा साफ-साफ जवाब

अब हाईकोर्ट ने MCD को निर्देश दिया है कि वह अपने क्षेत्र में मौजूद ईसाई कब्रिस्तानों और बुरियल ग्राउंड्स की संख्या, उनकी स्थिति और वहां उपलब्ध जगह की पूरी जानकारी दे. दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक देखना बेहद अहम होगा कि चार नवंबर को कोर्ट में क्या जवाब दाखिल करते है.

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