हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi AQI Today: दिल्ली में सांस लेना हुआ मुश्किल: दिवाली के बाद भी नहीं सुधरी हवा की सेहत, इतना पहुंचा AQI

Delhi AQI Today: दिल्ली में सांस लेना हुआ मुश्किल: दिवाली के बाद भी नहीं सुधरी हवा की सेहत, इतना पहुंचा AQI

Delhi AQI Today: मौसम विभाग मुताबिक मंगलवार को न्युनतम तापमान 19°C और अधिकतम 28°C रहने का अनुमान है, साथ ही बादल छाए रहेंगे हवा में प्रदूषण की मात्रा सांस रोगियों की तकलीफ बढ़ा देगी.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 28 Oct 2025 06:53 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में दिवाली के बाद से बिगड़ी हवा की सेहत अभी भी खराब है. राजधानी में AQI 219 रिकॉर्ड किया गया , जोकि खतरनाक स्तर पर है. मंगलवार को मौसम में सुबह शाम ठंडक रहेगी, जबकि IMD ने धुंध और हल्की बूंदा-बांदी का भी अनुमान जताया है. लेकिन वायु प्रदूषण कम करने के लिए जो हवा का दबाब और बारिश चाहिए उतना नहीं हो पा रहा. लिहाजा दिल्ली वालों को प्रदूषण से अभी राहत नहीं मिल रही.

मौसम विभाग मुताबिक मंगलवार को न्युनतम तापमान 19°C और अधिकतम 28°C रहने का अनुमान है, साथ ही बादल छाए रहेंगे हवा में प्रदूषण की मात्रा सांस रोगियों की तकलीफ बढ़ा देगी.

AQI 219- PM2.5 और PM10 भी हानिकारक

बीते 24 घंटे में एयर क्वालिटी इंडेक्स 219 पर पहुंच गया है, जो गंभीर श्रेणी में माना जाता है. हवा को प्रदूषित करने वाले मुख्य कारक PM2.5 (AQI 219) व PM10 (AQI 158) हैं, वहीं NO2 (18), SO2 (4) और CO (6) का स्तर लगातार खतरनाक स्तर ओअर बना हुआ है. जिस वजह से नागरिकों को सांस लेने में दिक्कत और बच्चों-बुजुर्गों को तकलीफ बढ़ गयी है.

मौसम विभाग की मानें तो तापमान गिरेगा लेकिन प्रदूषण में कहीं कोई कमी नहीं हो रही. उधर दिल्ली सरकार ने निर्माण कार्यों पर रोक लगाईं है. जबकि 28 से 30 अक्टूबर तक कृत्रिम बारिश का भी प्लान है, जिससे प्रदूषण का स्तर कुछ कम हो सके.

तापमान न्यूनतम 19 से 28 डिग्री तक जाने की उम्मीद

मौसम विभाग के मुताबिक तापमान सुबह 23 डिग्री रहा है. हवाएं 6 से 7 किमी प्रति घंटा चलेंगी. जबकि नमी का स्तर 78% के आसपास रहेगा. सुबह से धुंध सी छाई रहेगी. इससे विजिबिलिटी प्रभावित होगी. इसके आलव पश्चिमी विक्षोभ के चलते हल्की बूंदा-बांदी भी हो सकती है.

बता दें कि सोमवार को भी हल्की बूंदा-बांदी हुई थी बावजूद इसके प्रदूषण का स्तर नहीं सुधर पा रहा. अभी की स्थिति से अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर नियंत्रण लगातार जारी रहता है तो AQI नवम्बर के पहले हफ्ते में कंट्रोल में आ सकता है.

और पढ़ें
Published at : 28 Oct 2025 06:53 AM (IST)
Tags :
AQI DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
चीन के 'वॉटर बम' का भारत कैसे देगा जवाब? सामने आया ब्रह्मपुत्र पर हाइड्रो प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट; ड्रैगन को लगेगी मिर्ची!
चीन के 'वॉटर बम' का भारत कैसे देगा जवाब? सामने आया हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का ब्लूप्रिंट; ड्रैगन को लगेगी मिर्ची!
बॉलीवुड
Box Office: 'थामा' मंडे टेस्ट में फेल हुई या पास? जानें आयुष्मान खुराना की फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर हाल
'थामा' मंडे टेस्ट में फेल हुई या पास? जानें आयुष्मान की फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर हाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कल उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ होगा छठ का समापन, जानें UP के शहरों में क्या है सूर्योदय का टाइम?
कल उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ होगा छठ का समापन, जानें UP के शहरों में क्या है सूर्योदय का टाइम?
ओटीटी
ओटीटी पर ऐसे शो बने नंबर 1 जिनमें नहीं था एक भी एक्टर, हैरान करने वाली रिपोर्ट आई सामने
ओटीटी पर ऐसे शो बने नंबर 1 जिनमें नहीं था एक भी एक्टर, हैरान करने वाली रिपोर्ट आई सामने
Advertisement

वीडियोज

प्राइवेट पलों की 'डर्टी पिक्चर' का जाल !
दिल्ली एसिड अटैक से जुड़ी बड़ी खबर, पीड़िता के पिता ने रची थी साजिश
Bihar Election 2025: चुनाव से कहा गायब हो गए Rahul Gandhi?
Bihar में 'छठ' पर कैसा 'जुबानी हठ'?
शुद्धिकरण जरूरी...असम, महाराष्ट्र में क्या मजबूरी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
चीन के 'वॉटर बम' का भारत कैसे देगा जवाब? सामने आया ब्रह्मपुत्र पर हाइड्रो प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट; ड्रैगन को लगेगी मिर्ची!
चीन के 'वॉटर बम' का भारत कैसे देगा जवाब? सामने आया हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का ब्लूप्रिंट; ड्रैगन को लगेगी मिर्ची!
बॉलीवुड
Box Office: 'थामा' मंडे टेस्ट में फेल हुई या पास? जानें आयुष्मान खुराना की फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर हाल
'थामा' मंडे टेस्ट में फेल हुई या पास? जानें आयुष्मान की फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर हाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कल उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ होगा छठ का समापन, जानें UP के शहरों में क्या है सूर्योदय का टाइम?
कल उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ होगा छठ का समापन, जानें UP के शहरों में क्या है सूर्योदय का टाइम?
ओटीटी
ओटीटी पर ऐसे शो बने नंबर 1 जिनमें नहीं था एक भी एक्टर, हैरान करने वाली रिपोर्ट आई सामने
ओटीटी पर ऐसे शो बने नंबर 1 जिनमें नहीं था एक भी एक्टर, हैरान करने वाली रिपोर्ट आई सामने
इंडिया
बिहार की तरह देश के 12 और राज्यों में भी होगा SIR, चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान
बिहार की तरह देश के 12 और राज्यों में भी होगा SIR, चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान
क्रिकेट
पेट में 7 महीने का बच्चा, वेटलिफ्टिंग में 145 किलो वजन उठा जीता मेडल, मां के जज्बे को सलाम
पेट में 7 महीने का बच्चा, वेटलिफ्टिंग में 145 किलो वजन उठा जीता मेडल, मां के जज्बे को सलाम
नौकरी
बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में नौकरी का सुनहरा मौका, 174 पदों पर निकली भर्ती, जानें पूरी डिटेल्स
बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में नौकरी का सुनहरा मौका, 174 पदों पर निकली भर्ती, जानें पूरी डिटेल्स
यूटिलिटी
बैंक लॉकर को लेकर भी बदल गया है नियम, अब देनी होगी प्रायॉरिटी लिस्ट
बैंक लॉकर को लेकर भी बदल गया है नियम, अब देनी होगी प्रायॉरिटी लिस्ट
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
ABP NEWS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Embed widget