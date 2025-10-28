दिल्ली में दिवाली के बाद से बिगड़ी हवा की सेहत अभी भी खराब है. राजधानी में AQI 219 रिकॉर्ड किया गया , जोकि खतरनाक स्तर पर है. मंगलवार को मौसम में सुबह शाम ठंडक रहेगी, जबकि IMD ने धुंध और हल्की बूंदा-बांदी का भी अनुमान जताया है. लेकिन वायु प्रदूषण कम करने के लिए जो हवा का दबाब और बारिश चाहिए उतना नहीं हो पा रहा. लिहाजा दिल्ली वालों को प्रदूषण से अभी राहत नहीं मिल रही.

मौसम विभाग मुताबिक मंगलवार को न्युनतम तापमान 19°C और अधिकतम 28°C रहने का अनुमान है, साथ ही बादल छाए रहेंगे हवा में प्रदूषण की मात्रा सांस रोगियों की तकलीफ बढ़ा देगी.

AQI 219- PM2.5 और PM10 भी हानिकारक

बीते 24 घंटे में एयर क्वालिटी इंडेक्स 219 पर पहुंच गया है, जो गंभीर श्रेणी में माना जाता है. हवा को प्रदूषित करने वाले मुख्य कारक PM2.5 (AQI 219) व PM10 (AQI 158) हैं, वहीं NO2 (18), SO2 (4) और CO (6) का स्तर लगातार खतरनाक स्तर ओअर बना हुआ है. जिस वजह से नागरिकों को सांस लेने में दिक्कत और बच्चों-बुजुर्गों को तकलीफ बढ़ गयी है.

मौसम विभाग की मानें तो तापमान गिरेगा लेकिन प्रदूषण में कहीं कोई कमी नहीं हो रही. उधर दिल्ली सरकार ने निर्माण कार्यों पर रोक लगाईं है. जबकि 28 से 30 अक्टूबर तक कृत्रिम बारिश का भी प्लान है, जिससे प्रदूषण का स्तर कुछ कम हो सके.

तापमान न्यूनतम 19 से 28 डिग्री तक जाने की उम्मीद

मौसम विभाग के मुताबिक तापमान सुबह 23 डिग्री रहा है. हवाएं 6 से 7 किमी प्रति घंटा चलेंगी. जबकि नमी का स्तर 78% के आसपास रहेगा. सुबह से धुंध सी छाई रहेगी. इससे विजिबिलिटी प्रभावित होगी. इसके आलव पश्चिमी विक्षोभ के चलते हल्की बूंदा-बांदी भी हो सकती है.

बता दें कि सोमवार को भी हल्की बूंदा-बांदी हुई थी बावजूद इसके प्रदूषण का स्तर नहीं सुधर पा रहा. अभी की स्थिति से अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर नियंत्रण लगातार जारी रहता है तो AQI नवम्बर के पहले हफ्ते में कंट्रोल में आ सकता है.