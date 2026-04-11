दिल्ली में साइबर ठगों का नया हथकंडा, जल बोर्ड के नाम पर लोगों को बना रहे शिकार

देश की राजधानी में साइबर ठग लोगों को ठगने के लिए नया हथकंडा अपना रहे हैं. इस बार ये ठग दिल्ली जल बोर्ड के नाम का इस्तेमाल कर लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं. फर्जी कॉल, SMS और WhatsApp संदेशों के जरिए उपभोक्ताओं पर तुरंत भुगतान का दबाव बनाया जा रहा है, जिनमें पानी का कनेक्शन काटने की धमकी दी जाती है. इन संदेशों में तुरंत बिल भुगतान करने के लिए कहा जाता है, जिससे लोग घबराकर जल्दबाजी में गलत कदम उठा बैठते हैं.

जल बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि उसकी ओर से किसी भी तरह की सूचना केवल लिखित नोटिस या अधिकृत डिजिटल माध्यमों से ही जारी की जाती है. ऐसे में किसी भी अनजान कॉल या संदेश पर भरोसा करना खतरे से खाली नहीं है.

भुगतान से पहले जरूर करें सत्यापन

उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि किसी भी संदिग्ध कॉल या मैसेज के आधार पर बिना जांच किए कोई भुगतान न करें. इसके साथ ही अपनी व्यक्तिगत या बैंकिंग जानकारी किसी के साथ साझा करने से बचें, यदि आपने ऐसा किया तो यही जानकारी साइबर ठगों का सबसे बड़ा हथियार बनती है. यदि किसी को इस तरह का कोई कॉल या संदेश प्राप्त होता है तो इसकी जानकारी तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 या आधिकारिक वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर दें. इससे न केवल आपकी सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि अन्य लोगों को भी ठगी का शिकार होने से बचाया जा सकेगा.

इन माध्यमों से करें सही जानकारी की पुष्टि

सभी उपभोक्ताओं को कहा गया है कि वह किसी भी सूचना की सच्चाई जानने के लिए अपने संबंधित ZRO कार्यालय, दिल्ली जल बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट या हेल्पलाइन नंबर 1916 पर संपर्क कर सकते हैं. जल बोर्ड ने लोगों से अपील की है कि वे सतर्क रहें और अफवाहों के प्रसार को रोकने में सहयोग करें.