दक्षिणी दिल्ली के ग्रीन पार्क इलाके में जज अमन कुमार शर्मा की आत्महत्या का मामला सामने आने के बाद पूरे न्यायिक महकमे में शोक और हैरानी का माहौल है. इस घटना से पहले अमन ने अपने पिता को जो आखिरी फोन किया, उसने परिवार को अंदर तक झकझोर कर रख दिया.

मृतक के रिश्तेदार राजेश शर्मा के मुताबिक, घटना से एक रात पहले अमन ने रात करीब 10 बजे अपने पिता को फोन किया था. फोन पर उन्होंने बेहद परेशान आवाज में कहा कि उनका जीना मुश्किल हो गया है. बेटे की यह बात सुनते ही पिता घबरा गए और उन्होंने तुरंत पूछा कि आखिर परेशानी क्या है, लेकिन अमन ज्यादा कुछ साफ नहीं बता पाए.

दिल्ली: फोन कॉल से खुला राज, फल वाला बन पुलिस ने चोर को दबोचा, लाखों के जेवर बरामद

पिता उसी रात पहुंचे दिल्ली

बेटे की हालत को समझते हुए पिता ने बिना देर किए अलवर से दिल्ली के लिए उसी रात रवाना होने का फैसला किया. वह करीब रात 12 बजे तक दिल्ली स्थित घर पहुंच गए. परिवार को उम्मीद थी कि बातचीत से अमन की परेशानी दूर हो जाएगी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि हालात इतने गंभीर हो चुके हैं.

घर में फांसी लगाकर दी जान

पुलिस के अनुसार, अमन कुमार शर्मा (30) ने अपने ग्रीन पार्क स्थित घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना की जानकारी मिलते ही सफदरजंग एन्क्लेव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. यह सूचना डीडी नंबर 34 के तहत पीसीआर कॉल के जरिए पुलिस को मिली थी.

न्यायिक सेवा में थे तैनात

अमन कुमार शर्मा कड़कड़डूमा कोर्ट में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) में सचिव के पद पर तैनात थे. वह न्यायिक सेवा से जुड़े एक जिम्मेदार अधिकारी थे और अपने काम को लेकर गंभीर माने जाते थे. उनकी अचानक मौत ने सहयोगियों और जानने वालों को भी सदमे में डाल दिया है.

दिल्ली में 1 महीने से ज्यादा की फीस नहीं मांग सकते निजी स्कूल, रेखा गुप्ता सरकार का आदेश

फिलहाल पुलिस इस मामले में आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है. शुरुआती तौर पर इसे आत्महत्या माना जा रहा है, लेकिन यह साफ नहीं हो पाया है कि आखिर अमन किस वजह से इतने परेशान थे. पुलिस परिवार और करीबी लोगों से पूछताछ कर रही है, ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके.