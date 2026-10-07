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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRनए सिरे से बनेगा बारापुला फ्लाईओवर? जाम से राहत के लिए नई डिजाइन पर होगा काम

नए सिरे से बनेगा बारापुला फ्लाईओवर? जाम से राहत के लिए नई डिजाइन पर होगा काम

बारापुला फेज-तीन फ्लाईओवर पर तीन लेन हैं. जाम की जड़ पता करने के लिए ड्रोन सर्वे किया, जिसमें सामने आया कि सीमित सड़क चौड़ाई में कई दिशाओं से आ रहा यातायात एक ही जगह आकर मिल रहा है.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 07 Oct 2026 06:57 AM (IST)
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दिल्ली में तीन लेन वाला बारापुला फेज-तीन फ्लाईओवर सुंदरियाल पार्क के पास दो लेन वाले मार्ग में मिल रहा है, जबकि दो अन्य तीन लेन वाले रास्तों का यातायात भी इसी जगह आकर मिल रहा है, जिससे जाम की समस्या बढ़ रही है. उन्होंने बताया कि जाम की समस्या को कम करने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस जंक्शन को फिर से डिजाइन करने का सुझाव दिया है. यातायात पुलिस ने लोक निर्माण विभाग (PWD) से फेज-तीन फ्लाईओवर के मौजूदा बारापुला मार्ग से जुड़ने वाले स्थान में तत्काल बदलाव करने को कहा है. 

पुलिस का कहना है कि जंक्शन का तीखा और अचानक बना डिजाइन व्यस्त मार्ग पर जाम की समस्या को और बढ़ा रहा है. बारापुला फेज-तीन फ्लाईओवर को पिछले सप्ताह लोगों के लिए खोला गया था, लेकिन इसके खुलने के तुरंत बाद जुड़ने वाले नए मार्ग पर यातायात की स्थिति खराब हो गई. 

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कई दिशाओं से आ रही गाड़ियां एक ही जगह फंस रहीं

बीते गुरुवार की शाम तक सफदरजंग अस्पताल और सराय काले खां के बीच करीब 8 किलोमीटर की दूरी तय करने में वाहन चालकों को एक घंटे से अधिक समय लग रहा था. यातायात पुलिस ने पीडब्ल्यूडी को भेजे पत्र में कहा कि इस व्यवस्था के कारण ‘भारी जाम’ लग रहा है, खासकर नए खुले गलियारे पर यातायात की असाधारण रूप से अधिक संख्या के कारण. ट्रैफिक पुलिस द्वारा कराए गए ड्रोन सर्वेक्षण में जंक्शन पर समस्या की स्थिति सामने आई, जहां सीमित सड़क चौड़ाई में कई दिशाओं से आ रहा यातायात एक ही स्थान पर मिल रहा है. 

फेज-तीन फ्लाईओवर पर तीन लेन हैं. इसी स्थान पर सुंदरियाल की ओर से सराय काले खां और रिंग रोड की तरफ आने वाला यातायात गलियारे में मिलता हैं. इसके अलावा आश्रम और डीएनडी की ओर से आने वाला यातायात भी मौजूदा बारापुला गलियारे से मिलता है.

सही घुमाव के लिए बनेगा नया डिजाइन

पत्र में कहा गया है कि इससे यातायात अचानक एक-दूसरे में मिल जाता है और जंक्शन पर यातायात का संकरा बिंदु बन जाता है. यातायात पुलिस ने कहा कि नया फ्लाईओवर सुंदरियाल के पास मौजूदा फ्लाईओवर से सीधे और तीखे मोड़ के साथ जुड़ रहा है, जबकि यहां सहज घुमाव होना चाहिए था. यातायात पुलिस ने पीडब्ल्यूडी से केवल प्रवर्तन और यातायात नियमन के जरिये जाम संभालने के बजाय फ्लाईओवर के जुड़ने वाले स्थान को फिर से डिजाइन करने को कहा है.

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 07 Oct 2026 06:57 AM (IST)
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