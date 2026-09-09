राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में कोविड पॉजिटिव मरीज, 2 स्वाइन फ्लू के केस

छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के पेंड्री में स्थित राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज से स्वाइन फ्लू और कोविड को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. जिले में स्वाइन फ्लू और कोविड के मरीज मिलने के बाद मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने उनकी स्थिति की जानकारी दी है. फिलहाल मेडिकल कॉलेज में कुल तीन मरीज भर्ती हैं, जिनमें दो स्वाइन फ्लू और एक कोविड पॉजिटिव मरीज शामिल है. एक स्वाइन फ्लू मरीज की हालत गंभीर बनी हुई है और उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है.

पहले भी स्वाइन फ्लू से संक्रमित एक अन्य मरीज को कराया था भर्ती

जानकारी के मुताबिक, स्टेशनपारा निवासी 24 वर्षीय युवक स्वाइन फ्लू पॉजिटिव पाया गया है. वहीं, छुरिया निवासी 34 वर्षीय युवक की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. दोनों मरीजों को राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. इसके अलावा इससे पहले स्वाइन फ्लू से संक्रमित एक अन्य मरीज को भी मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया था, जिसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है और वह वेंटिलेटर पर है.

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स्वाइन फ्लू के दो मरीजों में से एक मरीज वेंटिलेटर पर

पेंड्री में स्थित मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव के डॉ. पवन जेठानी ने बताया कि वर्तमान में अस्पताल में स्वाइन फ्लू के दो मरीज भर्ती हैं और एक मरीज कोविड पॉजिटिव है. उन्होंने बताया कि स्वाइन फ्लू के दो मरीजों में से एक की स्थिति गंभीर है और वह वेंटिलेटर पर है. वहीं, दूसरा स्वाइन फ्लू पॉजिटिव मरीज फिलहाल सामान्य स्थिति में है और वार्ड में भर्ती है. उसे ICU की आवश्यकता नहीं है. डॉ. जेठानी के मुताबिक, कोविड पॉजिटिव मरीज की स्थिति भी सामान्य है और उसे फिलहाल किसी तरह की विशेष तकलीफ नहीं है.

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