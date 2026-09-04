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हिंदी न्यूज़राज्यछत्तीसगढ़बस्तर को लेकर CM साय का बड़ा बयान, 'नक्सलवाद खत्म किया और अब...'

बस्तर को लेकर CM साय का बड़ा बयान, 'नक्सलवाद खत्म किया और अब...'

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बस्तर को लेकर अपनी बात कही है. इस दौरान उन्होंने कहा कि बस्तर से नक्सलवाद को खत्म किया है अब विकास की बारी है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 04 Sep 2026 07:54 PM (IST)
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छत्तीगसढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बस्तर में अलग राज्य की मांग पर बात रखी है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा, "यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जब दो इंजन वाली सरकार बनी, तो हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, साथ ही गृह मंत्री की दृढ़ इच्छाशक्ति, हमारे सुरक्षाकर्मियों के शौर्य और साहस, और उस क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद भी मिला. चार दशकों से अधिक समय तक, जनता नक्सलवाद से पीड़ित थी." 

उन्होंने आगे कहा, "नक्सलवादी वहां विकास नहीं होने देना चाहते थे. वे सड़कें नहीं बनने देना चाहते थे, न ही स्कूल खुलने देना चाहते थे ताकि लोग शिक्षित न हों और उनके वर्चस्व को चुनौती न दें. आज, दो इंजन वाली सरकार के कारण, एक असंभव कार्य संभव हो पाया है. जो लोग इसका विरोध करते हैं, वे विकास विरोधी हैं और छत्तीसगढ़ की जनता, विशेषकर बस्तर क्षेत्र की जनता के विरोधी हैं."

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सीएम विष्णु देव साय ने क्या कहा?

सीएम विष्णु देव साय ने कहा, "बस्तर में नक्सलवाद को समाप्त किया है. अब विकास को भी वहां पहुंचाएंगे. उसके लिए नियुद्धनोला नारी योजना शुरू से हमने शुरू की थी, जिसकी वजह से पांच सौ से भी ज्यादा गांव में सड़क बिजली, पानी, स्कूल अस्पताल वहां पर खुल रहे हैं." उन्होंने आगे बताया कि नियुद्धनोला नारी योजना 2.0 का रोडमैप तैयार हुआ है और पूरे बस्तर क्षेत्र को देश का सबसे अच्छा आदिवासी संभाग बनाएंगे.

दिल्ली में जल मंथन कार्यशाला में शामिल हुए सीएम साय

सीएम साय दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय जल मंथन कार्यशाला में शामिल होने के लिए आए हुए हैं. इस बीच उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में बीजेपी मुख्यालय, नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय ‘जल मंथन’ कार्यशाला में सम्मिलित हुआ."

इस अवसर पर बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) बी. एल. संतोष, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल एवं बीजेपी शासित राज्यों के प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे. कार्यशाला में जल संरक्षण, भू-जल पुनर्भरण एवं जल संरचनाओं के बेहतर प्रबंधन पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई, जो निश्चित रूप से जल-सुरक्षित भविष्य के निर्माण में उपयोगी सिद्ध होगी.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 04 Sep 2026 07:53 PM (IST)
Tags :
Chhattisgarh News Vishnu Deo Sai Bastar News
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