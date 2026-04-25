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हिंदी न्यूज़राज्यछत्तीसगढ़Bhilai Nagar News: दुर्ग में आरक्षक के घर घुसकर महिला ने किया चाकू से हमला, पत्नी और बेटे की मौत, आरोपी गिरफ्तार

Bhilai Nagar News: दुर्ग में आरक्षक के घर घुसकर महिला ने किया चाकू से हमला, पत्नी और बेटे की मौत, आरोपी गिरफ्तार

Chhattisgarh News In Hindi: दुर्ग में आरक्षक के घर महिला ने घुसकर चाकू से हमला किया. जिसमें पत्नी और बेटे की मौत हो गई, जबकि बेटी घायल है. पुलिस ने आरोपी महिला गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है.

By : विनीत पाठक | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 25 Apr 2026 10:38 PM (IST)
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दुर्ग जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया है. दुर्ग के एसटीएफ कॉलोनी में तैनात आरक्षक ललितेश यादव के घर पर शनिवार (25 अप्रैल) सुबह करीब 8 बजे एक महिला ने घुसकर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. इस हमले में आरक्षक की पत्नी रानी यादव और 9 वर्षीय बेटे आदित्य यादव की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.

इस घटना में उनकी बेटी तानिया यादव गंभीर रूप से घायल हो गई है. उसे अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है. घटना के दौरान एक अन्य बच्चे नैना यादव ने बाथरूम में छिपकर किसी तरह अपनी जान बचाई.

पुलिस ने आरोपी महिला को किया गिरफ्तार

दरअसल, पुलिस ने आरोपी महिला सरोजनी भारद्वाज को गिरफ्तार कर लिया है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी महिला और आरक्षक के बीच कथित अवैध संबंध थे. बताया जा रहा है कि महिला एक दिन पहले भी आरक्षक के घर पहुंची थी, जहां उसे समझाकर वापस भेज दिया गया था, लेकिन आपसी विवाद और रंजिश इतनी बढ़ गई कि उसने आज इस खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया. घटना के बाद पूरे कॉलोनी में सनसनी फैल गई है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके को घेरकर जांच शुरू कर दी गई. स्मृति नगर चौकी क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि स्थिति नियंत्रण में बनी रहे.

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आरोपी महिला की पुलिस कर रही पूछताछ

वहीं सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि आरोपी महिला ने घर में घुसकर महिला और बच्चों पर हमला किया. जिसमें दो की मौत हो गई और एक बच्ची का इलाज जारी है. फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है और पूरे मामले की गहन जांच जारी है.

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About the author विनीत पाठक

विनीत पाठक माखनलाल राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भोपाल से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातकोत्तर हैं. वे एबीपी न्यूज़ में कार्यरत हैं. इससे पूर्व वे दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, सहारा समय (एमपी-सीजी), बंसल न्यूज़, हिंदी खबर और पंजाब केसरी में काम कर चुके हैं.
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Published at : 25 Apr 2026 10:38 PM (IST)
Tags :
Police Double Murder Durg Murder Case Chhattisgarh News CRIME Bhilai Nagar News
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