बिलासपुर: रतनपुर थाने के अंदर शिकायतकर्ता से ASI ने की मारपीट, 15-20 थप्पड़ जड़े
Bilaspur News: बिलासपुर के रतनपुर थाने में शिकायतकर्ता से रिपोर्ट दर्ज कराने के नाम पर पैसे मांगे गए थे. जब उसने सवाल उठाया, तो एक ASI अपना आपा खो बैठा और थाने के अंदर ही उस व्यक्ति के साथ मारपीट की.
बिलासपुर के रतनपुर थाने से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां थाना परिसर के अंदर ही एक पुलिसकर्मी द्वारा शिकायतकर्ता के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई. घटना का एक वीडियो अब वायरल हो गया है, जिससे भारी आक्रोश फैल गया है और पुलिस के आचरण पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.
रिपोर्ट दर्ज कराने के नाम पर पैसे मांगने का आरोप
आरोपों के अनुसार, शिकायतकर्ता से रिपोर्ट दर्ज कराने के नाम पर पैसे मांगे गए थे. जब उसने इस मांग पर सवाल उठाया, तो एक सहायक उप-निरीक्षक (ASI) कथित तौर पर अपना आपा खो बैठा और थाने के अंदर ही उस व्यक्ति के साथ मारपीट की. एएसआई ने कथित तौर पर 15 से 20 थप्पड़ मारे.
पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल
वायरल वीडियो में पुलिसकर्मी द्वारा मारपीट करने की घटना साफ दिखाई दे रही है. इस वीडियो के सार्वजनिक होने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है. इस घटना ने स्थानीय पुलिस की कार्यप्रणाली और जवाबदेही को कठघरे में खड़ा कर दिया है और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है. मामले में आगे की जांच का इंतजार है.
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Source: IOCL