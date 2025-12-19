दंतेवाड़ा में DSP पर जानलेवा हमला, पुरानी रंजिश में युवक-युवती ने मारा चाकू
Dantewada DSP Knife Attack: दंतेवाड़ा में सुकमा के डीएसपी तोमेश वर्मा पर एक युवक-युवती ने चाकू से हमला किया. पुरानी रंजिश के चलते हमलावरों ने न्यायालय परिसर में इस वारदात को अंजाम दिया.
छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे पुलिस महकमे और इलाके में सनसनी फैला दी है, शुक्रवार की दोपहर दंतेवाड़ा के बीच शहर में एक युवक और युवती ने डीएसपी पर चाकू से हमला कर दिया,घायल डीएसपी तोमेश वर्मा सुकमा में पदस्थ है और वह न्यायालयीन प्रकरण के सिलसिले में दंतेवाड़ा के जिला न्यायालय आये हुए थे.
बताया जा रहा है आरोपी युवक यूवती सुकमा से डीएसपी का पीछा करते हुए दंतेवाड़ा आये और यहाँ मौका देखकर उन पर अचानक चाकू से जानलेवा हमला कर दिया.
जानकारी के मुताबिक, हमला इतना अचानक था कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला, लेकिन गंभीर रूप से घायल होने और लहूलुहान होने के बावजूद घायल डीएसपी तोमेश वर्मा ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने भागने की कोशिश कर रहे हमलावर को खुद अपनी पकड़ में ले लिया और पुलिस के हवाले करने तक उसे नहीं छोड़ा. वहीं पुलिस ने आरोपी युवती को भी पकड़ लिया.
पुरानी रंजिश के चलते किया हमला
घटना की जानकारी मिलते ही दंतेवाड़ा पुलिस मौके पर पहुचीं जिसके बाद दोनो आरोपियों को पकड़ लिया गया, और घायल हुए डीएसपी को जिला अस्पताल पहुचाया, दंतेवाड़ा के एडिशनल एसपी आर.के बर्मन ने बताया कि एक पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने डीएसपी पर हमला बोला, हमलावर युवक-युवती का डीएसपी के साथ दुर्ग जिले की अदालत में कोई पुराना मामला चल रहा था. इसी खुन्नस में आरोपियों ने दंतेवाड़ा कोर्ट पहुंचे डीएसपी को निशाना बनाया.
स्थिति अब खतरे से है बाहर
पुलिस ने आरोपी युवक की पहचान रमाशंकर साहू और युवती राधा (बदला हुआ नाम) के रूप में की है. घायल डीएसपी तोपेश वर्मा को तत्काल जिला अस्पताल दंतेवाड़ा ले जाया गया, डॉक्टरों के अनुसार, उनकी स्थिति अब खतरे से बाहर है. वहीं हमलावर युवक और युवती दोनों दंतेवाड़ा पुलिस की गिरफ्त में हैं. पुलिस उनसे कड़ी पूछताछ कर रही है कि आखिर इस दुस्साहस के पीछे की पूरी कहानी क्या है.
