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हिंदी न्यूज़राज्यछत्तीसगढ़MSP बढ़ोतरी पर CM विष्णुदेव साय ने जताया पीएम मोदी का आभार, बोले- किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में ऐतिहासिक फैसला

MSP बढ़ोतरी पर CM विष्णुदेव साय ने जताया पीएम मोदी का आभार, बोले- किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में ऐतिहासिक फैसला

MSP Hike:मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए देश में सर्वाधिक 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी कर रही है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 14 May 2026 07:23 AM (IST)
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छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा विपणन वर्ष 2026-27 हेतु 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि के निर्णय का स्वागत करते हुए इसे किसानों की आय बढ़ाने, कृषि को लाभकारी बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि धान सहित विभिन्न खरीफ फसलों के एमएसपी में की गई उल्लेखनीय वृद्धि यह स्पष्ट करती है कि केंद्र सरकार किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य दिलाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है. उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में धान के एमएसपी में हुई ऐतिहासिक बढ़ोतरी किसानों के सम्मान, आत्मविश्वास और समृद्धि को नई मजबूती प्रदान कर रही है.

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किसान हितों को प्राथमिकता 

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए देश में सर्वाधिक 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी कर रही है. उन्होंने कहा कि यही कारण है कि प्रदेश में रिकॉर्ड धान खरीदी के साथ किसानों का विश्वास सरकार की किसान हितैषी नीतियों पर लगातार बढ़ा है.

उन्होंने कहा कि सरकार किसान कल्याण, कृषि उन्नति और ग्रामीण समृद्धि के संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है. किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने तथा कृषि क्षेत्र को नई मजबूती देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार समन्वय के साथ कार्य कर रही हैं.

PM मोदी और कृषि मंत्री का आभार 

मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय ने किसानों के हित में लिए गए इस महत्वपूर्ण एवं दूरदर्शी निर्णय के लिए प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी जी तथा केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रति आभार व्यक्त किया है.

सरकार के इस फैसले से राज्य के किसानों ने संतोष जाहिर किया है. उनके मुताबिक ये फैसला निश्चित रूप से किसानों के लिए बेहतरी भरा होगा और आय भी बढ़ेगी.

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Published at : 14 May 2026 07:23 AM (IST)
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MSP Hike Chhattisgarh News Vishnu Deo Sai
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