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छत्तीसगढ़: जशपुर जिले में जंगल के पेड़ से टकराकर एयरक्राफ्ट क्रैश, रेस्क्यू टीम रवाना
Jashpur Aircraft Crash: जशपुर के खुरसागढ़ा गांव स्थित रतनपहली जंगल में ये एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है. मौके पर राहत बचाव कार्य के लिए टीम भेजी गई है.
छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के नारायणपुर के रतनपहली जंगल में पेड़ से टकराकर एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया है. खुरासागढ़ा गांव के पास रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जंगल में ये एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है. राहत बचाव कार्य के लिए टीम भेजी गई है.
जानकारी के मुताबिक ये हादसा तब हुआ जब एयरक्राफ्ट जमीन से करीब 30 फिट ऊपर उड़ रहा था. जशपुर एसपी ने एयरक्राफ्ट क्रैश होने की आधिकारिक पुष्टि की है. उन्होंने कहा मैं अभी घटनास्थल पर पहुंच रहा हूं, ऐसे में फिलहाल कुछ भी कहना मुश्किल है.
(ये खबर अपडेट की जा रही है)
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Source: IOCL