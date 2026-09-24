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पति को मोटा या सांवला कहना तलाक का आधार नहीं, हाईकोर्ट का फैसला

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने तलाक की 2 साल पुरानी याचिका खारिज करते हुए कहा है कि पति को मोटा या सांवला कहना तलाक का आधार नहीं हो सकता है.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 24 Sep 2026 02:56 PM (IST)
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने तलाक के एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि पति को 'मोटे शरीर का' या 'सांवले रंग का' कहना तलाक का आधार नहीं हो सकता है. अदालत के अनुसार पति ने क्रूरता के जो आरोप पत्नी पर लगाए हैं, वह उसे साबित नहीं कर पाया.

जस्टिस पार्थ प्रतीम साहू और सचिन सिंह राजपूत की पीठ ने पाया कि 28 वर्षीय पुरुष के परिजनों ने उसकी 25 वर्षीय पत्नी को जबरदस्ती मायके भेज दिया. अदालत ने पाया कि पति यह साबित करने में नाकाम रहा कि उसकी पत्नी उसे छोड़ना चाहती है. अदालत ने यह भी कहा कि एक गर्भपात के बाद महिला को उसके मायके भेजा गया. 

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अगस्त 2024 में एक परिवार अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई करते हुए अदालत ने न सिर्फ तलाक की अर्जी खारिज कर दी बल्कि यह भी कहा कि पत्नी के मायके से जो गिफ्ट मिले वो भी 1 महीने के भीतर लौटाए जाएं. 

पति बोला- बीवी ने बनाया बंधक

अदालत ने फैसले में कहा कि पति ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी उसे सांवले रंग या मोटे शरीर का बताती थी लेकिन यह तलाक की याचिका को मंजूरी देने के लिए यह उचित आधार नहीं है.

दंपति का विवाह मार्च 2019 में हुआ था. इसके बाद महिला, पति और उसके परिजनों के साथ 2-3 महीने थी. पति के मुताबिक इन 2-3 महीनों में पत्नी ने उसे बंधक बनाकर रखा और उसे फर्जी मामलों में फंसाने की धमकी दी. साथ ही वह अक्सर अपने मायके जाती थी. बाद में वह कथित तौर पर जुड़वा बच्चों की मां बनने वाली थी लेकिन गर्भपात का शिकार हो गई. 

पत्नी ने क्या आरोप लगाए?

उधर पत्नी ने आरोप लगाया कि उसके पति का किसी और महिला के साथ अफेयर था और जब उसे यह पता चला तो शराब पीकर, शख्स उसे गाली देता और उसके साथ मारपीट करता था. पत्नी ने आरोप लगाया कि गर्भावस्था में पति उसे उचित इलाज नहीं दिला सका. 

पत्नी ने यह भी दावा किया कि बीमारी के दौरान उसकी मां  इलाज के लिए मायके लेकर चलीं गईं. जब वह ठीक हो गई तो उसके पति से कहा गया कि वह उसे लेकर जाए लेकिन वह उसे अपने साथ घर लेकर नहीं आया. बाद में साल 2020 की फरवरी में महिला की मां ने अदालत का रुख किया.

परिवार अदालत में चार साल चले मामले के बाद अगस्त 2024 में न्यायालय ने तलाक की याचिका खारिज कर दी जिसके बाद पति ने हाईकोर्ट का रुख किया.

पति ने अदालत के समक्ष दावा किया था कि वह अपनी पत्नी से दिसंबर 2019 से ही अलग रह रहा था. वह अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता था लेकिन महिला ने रिश्ता जारी नहीं रखना चाहा. वहीं पत्नी ने कोर्ट से कहा कि वह परिवार अदालत के फैसले से सहमत है और हाईकोर्ट में भी याचिका खारिज करने की अपील की. 

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 24 Sep 2026 02:52 PM (IST)
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