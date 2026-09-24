पति को मोटा या सांवला कहना तलाक का आधार नहीं, हाईकोर्ट का फैसला

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने तलाक के एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि पति को 'मोटे शरीर का' या 'सांवले रंग का' कहना तलाक का आधार नहीं हो सकता है. अदालत के अनुसार पति ने क्रूरता के जो आरोप पत्नी पर लगाए हैं, वह उसे साबित नहीं कर पाया.

जस्टिस पार्थ प्रतीम साहू और सचिन सिंह राजपूत की पीठ ने पाया कि 28 वर्षीय पुरुष के परिजनों ने उसकी 25 वर्षीय पत्नी को जबरदस्ती मायके भेज दिया. अदालत ने पाया कि पति यह साबित करने में नाकाम रहा कि उसकी पत्नी उसे छोड़ना चाहती है. अदालत ने यह भी कहा कि एक गर्भपात के बाद महिला को उसके मायके भेजा गया.

अगस्त 2024 में एक परिवार अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई करते हुए अदालत ने न सिर्फ तलाक की अर्जी खारिज कर दी बल्कि यह भी कहा कि पत्नी के मायके से जो गिफ्ट मिले वो भी 1 महीने के भीतर लौटाए जाएं.

पति बोला- बीवी ने बनाया बंधक

अदालत ने फैसले में कहा कि पति ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी उसे सांवले रंग या मोटे शरीर का बताती थी लेकिन यह तलाक की याचिका को मंजूरी देने के लिए यह उचित आधार नहीं है.

दंपति का विवाह मार्च 2019 में हुआ था. इसके बाद महिला, पति और उसके परिजनों के साथ 2-3 महीने थी. पति के मुताबिक इन 2-3 महीनों में पत्नी ने उसे बंधक बनाकर रखा और उसे फर्जी मामलों में फंसाने की धमकी दी. साथ ही वह अक्सर अपने मायके जाती थी. बाद में वह कथित तौर पर जुड़वा बच्चों की मां बनने वाली थी लेकिन गर्भपात का शिकार हो गई.

पत्नी ने क्या आरोप लगाए?

उधर पत्नी ने आरोप लगाया कि उसके पति का किसी और महिला के साथ अफेयर था और जब उसे यह पता चला तो शराब पीकर, शख्स उसे गाली देता और उसके साथ मारपीट करता था. पत्नी ने आरोप लगाया कि गर्भावस्था में पति उसे उचित इलाज नहीं दिला सका.

पत्नी ने यह भी दावा किया कि बीमारी के दौरान उसकी मां इलाज के लिए मायके लेकर चलीं गईं. जब वह ठीक हो गई तो उसके पति से कहा गया कि वह उसे लेकर जाए लेकिन वह उसे अपने साथ घर लेकर नहीं आया. बाद में साल 2020 की फरवरी में महिला की मां ने अदालत का रुख किया.

परिवार अदालत में चार साल चले मामले के बाद अगस्त 2024 में न्यायालय ने तलाक की याचिका खारिज कर दी जिसके बाद पति ने हाईकोर्ट का रुख किया.

पति ने अदालत के समक्ष दावा किया था कि वह अपनी पत्नी से दिसंबर 2019 से ही अलग रह रहा था. वह अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता था लेकिन महिला ने रिश्ता जारी नहीं रखना चाहा. वहीं पत्नी ने कोर्ट से कहा कि वह परिवार अदालत के फैसले से सहमत है और हाईकोर्ट में भी याचिका खारिज करने की अपील की.