छत्तीसगढ़ में मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन में भीषण टक्कर, कई लोगों के मौत की आशंका

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बड़ा ट्रेन हादसा हो गया. हावड़ा रूट पर पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी की आमने-सामने भीषण टक्कर हो गई. इस हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी का माहौल बन गया. ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतर गए. कई यात्रियों के हताहत होने की आशंका जताई जा रही है. रेलवे और रेस्क्यू टीम मौके के लिए रवाना हो गई. हादसे के बाद पूरे रूट पर परिचालन ठप हो गया. ये हादसा मंगलवार (4 नवंबर) की शाम चार बजे हुआ. ट्रेन नंबर 68733 मालगाड़ी से टकरा गई.

रेलवे ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर

चंपा जंक्शन- 808595652

रायगढ़- 975248560

पेंड्रा रोड- 8294730162

दुर्घटना स्थल पर उपलब्ध कराया गया हेल्पलाइन नंबर

9752485499

8602007202

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बड़ा ट्रेन हादसा हो गया है. हावड़ा रूट पर पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी में आमने-सामने भीषण टक्कर हो गई. इस हादसे के बाद मौके पर मचा अफरातफरी का माहौल बन गया. ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतर गए. कई यात्रियों के हताहत होने की आशंका जताई जा रही है. रेलवे और… pic.twitter.com/bQBIeghNej — ABP News (@ABPNews) November 4, 2025

कांग्रेस ने हादसे पर जताया दुख

छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने हादसे पर कहा, "बड़ी दुखद घटना! छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में लालखदान के पास पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी की टक्कर हो गई, कई यात्री घायल हुए हैं. इस घटना में प्रभावित सभी यात्रियों और उनके परिवारों के प्रति संवेदना. ईश्वर सभी को सुरक्षित रखे और घायलों को जल्द स्वस्थ होने की शक्ति दे."

वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक्स पोस्ट में कहा, "छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हुए भयानक रेल हादसे में कई लोगों की मृत्यु और घायल होने की दुखद खबर है. ईश्वर से प्रार्थना है कि वे घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ और शोकाकुल परिजनों को यह दुख सहने की शक्ति दें. इस दुख की घड़ी में हमारी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं."