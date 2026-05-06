छत्तीसगढ़ के रायपुर में गोलीकांड, जीजा ने 2 सालियों को मारी गोली, दोनों की मौत

राजधानी रायपुर के मोवा इलाके में मंगलवार (5 मई) को देर रात गोलीबारी की बड़ी घटना सामने आई है. पारिवारिक विवाद के दौरान जीजा ने अपनी दो सालियों पर लगातार पिस्तौल से गोलियां चला दीं. जीजा ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से दो सालियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दोनों की हत्या कर दी.

मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस आरोपी जीजा से पूछताछ कर रही है. पुलिस ने अनुसार गीतांजलि की मौके पर ही मौत हो गई है. दुर्गेश्वरी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज दौरान उसकी भी मौत हो गई.

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शाम को होगी डबल मर्डर केस की ब्रीफ्रिंग

कमिश्नरेट नार्थ जोन रायपुर के अंतर्गत थाना पंडरी के डबल मर्डर केस की प्रेस ब्रीफ शाम 5.30 बजे DCP नार्थ जोन सर के ऑफिस में रखी गई है. छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में घरेलू विवाद को लेकर एक व्यक्ति ने लाइसेंसी पिस्तौल से कथित तौर पर गोली मारकर अपनी दो सालियों की हत्या कर दी. पुलिस के एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी.

अधिकारी ने बताया कि यह घटना मंगलवार रात पंडरी पुलिस थाना क्षेत्र के मोवा इलाके में हुई, जिसके बाद आरोपी जितेंद्र वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया.उन्होंने बताया कि शुरुआती जानकारी के अनुसार वर्मा का अपनी पत्नी खिलेश्वरी से घरेलू मुद्दों को लेकर अक्सर झगड़ा होता रहता था. अधिकारी ने बताया कि मंगलवार को झगड़े के बाद, उसकी पत्नी अपने बच्चे के साथ मायके चली गई.

लाइसेंसी पिस्टल लेकर ससुराल पहुंचा जीजा

उन्होंने बताया कि बाद में रात नौ बजे से साढ़े नौ बजे के बीच, वर्मा अपनी लाइसेंसी पिस्तौल लेकर मोवा बाजार के पास स्थित अपने ससुराल पहुंचा और अपने बच्चे से मिलने की जिद करने लगा. अधिकारी ने बताया कि इस कहासुनी के दौरान, उसकी साली गीतांजलि वर्मा (26) और दुर्गेशवरी वर्मा (24) बाहर आईं और उसे समझाने की कोशिश की.

उन्होंने बताया कि उनके दखल से गुस्साए वर्मा ने कथित तौर पर गोली चला दी. अधिकारी ने बताया कि गीतांजलि की माथे में गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दुर्गेश्वरी की पीठ में गोली लगी और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई.

उन्होंने बताया कि घटना के बाद, आरोपी पुलिस थाने पहुंचा और आत्मसमर्पण कर दिया. पुलिस उपायुक्त (उत्तर) मयंक गुर्जर ने बताया कि बाउंसर के तौर पर काम करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और अपराध में इस्तेमाल किया गया हथियार जब्त कर लिया है.उन्होंने बताया कि जांच जारी है.

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