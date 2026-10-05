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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारCEC के खिलाफ 8 को विरोध मार्च, तेजस्वी बोले- 'ज्ञानेश कुमार लगातार नरेंद्र मोदी...'

CEC के खिलाफ 8 को विरोध मार्च, तेजस्वी बोले- 'ज्ञानेश कुमार लगातार नरेंद्र मोदी...'

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार और बंगाल के चुनाव में धांधली हुई है. उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि ज्ञानेश कुमार को वोट चोरी के लिए ही बैठाया गया था.

Written By : आर्यन आनंद |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 05 Oct 2026 04:14 PM (IST)
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आठ अक्टूबर को पटना में विपक्षी दलों की ओर से लोकभवन मार्च की तैयारी की गई है. इसमें महागठबंधन की सभी पार्टियां रहेंगी. मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ यह मार्च निकाला जा रहा है. सोमवार (05 अक्टूबर, 2026) को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की.

तेजस्वी ने कहा कि बिहार से ही एसआईआर शुरू हुआ था. जिस तरह से बिहार में धांधली हुई, हम लोग लगातार कहते थे कि चुनाव आयोग ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है. हमलोग जो लगातार कह रहे थे वोट चोरी हुई है वो अब सामने आ रहा है. ज्ञानेश कुमार लगातार नरेंद्र मोदी के इशारे पर काम करते रहे.

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'बिहार हो या फिर बंगाल, जबरदस्त धांधली हुई'

तेजस्वी ने कहा कि ज्ञानेश कुमार पर पद से जाने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो सकती. पहले मुख्य चुनाव आयुक्त के सिलेक्शन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी शामिल होते थे. उन्होंने कहा कि 10 महीने में दो इलेक्शन कमिश्नर द्वारा 14 आपत्ति की गई. आरोप लगाया कि बिहार हो या फिर बंगाल का चुनाव, जबरदस्त धांधली हुई है.

सवाल उठाया कि जब बिहार में महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये भेजे गए थे तो चुनाव आयोग चुप क्यों था? उन्होंने कहा कि बिहार लोकतंत्र की जननी है और यहीं से बीजेपी के लोगों ने लोकतंत्र को खत्म करने की शुरुआत की. हम किसी कीमत पर लोकतंत्र खत्म नहीं होने देंगे.

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तेजस्वी ने कहा कि जिस प्रकार से ज्ञानेश कुमार को नमूना बनाकर वोट चोरी हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने यह काम किया है. ज्ञानेश कुमार को वोट चोरी के लिए ही बैठाया गया था. कल दिल्ली में विपक्षी दलों के सारे सांसद का विरोध मार्च है. मार्च के बाद सभी विपक्ष के दल राष्ट्रपति से मिलने जाएंगे.

उन्होंने कहा, "हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग एक साथ सड़क पर उतरेंगे. 7 तारीख को सभी इंडिया गठबंधन के लोग हर प्रखंड में ज्ञानेश कुमार, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ आक्रोश मार्च निकालेंगे. 8 तारीख को सभी जिला मुख्यालय पर महागठबंधन के साथी धरना-प्रदर्शन करेंगे. पटना में सारे वरिष्ठ नेता सड़क पर होंगे. लोकभवन मार्च करेंगे. 8 अक्टूबर को विधानसभा के समक्ष सप्त मूर्ति के पास से यह मार्च शुरू होगा."

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About the author आर्यन आनंद

आर्यन आनंद ने 2015 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद 2016 में दिल्ली में एक पॉलिटिकल campaining टीम के साथ डिजिटल जर्नलिज्म से कैरियर की शुरुआत की. 2018 में पटना लौटकर बिहार के प्रतिष्ठित डिजिटल चैनल फर्स्ट बिहार में हुआ रिपोर्टर काम किया. फर्स्ट बिहार में 5 साल काम करने के बाद एबीपी से साल 2024 में जुड़ा.
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Published at : 05 Oct 2026 04:14 PM (IST)
Tags :
Tejashwi Yadav Narendra Modi Gyanesh Kumar BIHAR NEWS
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