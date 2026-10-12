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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारUP में सपा-कांग्रेस गठबंधन पर संकट के बादल! JDU के राजीव रंजन ने उठाए सवाल

UP में सपा-कांग्रेस गठबंधन पर संकट के बादल! JDU के राजीव रंजन ने उठाए सवाल

यूपी में 2027 चुनाव से पहले सपा-कांग्रेस गठबंधन पर सीट बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है. जेडीयू नेता राजीव रंजन ने गठबंधन और कांग्रेस की चुनावी क्षमता पर सवाल उठाए.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 12 Oct 2026 12:28 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर खींचतान जारी है. सीटों के बंटवारे और राजनीतिक नेतृत्व को लेकर दोनों दलों के नेताओं के बीच बयानबाजी हो रही है. इसी बीच जेडीयू नेता राजीव रंजन ने गठबंधन की संभावनाओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि अखिलेश यादव की हठधर्मिता और कांग्रेस प्रभारी के बयानों के बाद गठबंधन जमीन पर उतर पाएगा या नहीं, इसे लेकर लोगों में भरोसा नहीं है. उन्होंने कांग्रेस को कमजोर बताते हुए योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व का मुकाबला करने की उसकी क्षमता पर भी सवाल उठाए.

सपा और कांग्रेस के बीच सबसे बड़ा विवाद सीटों के बंटवारे को लेकर है. कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने अक्टूबर में सीट बंटवारे पर फैसला करने और पार्टी को बराबर सम्मान व हिस्सेदारी देने की मांग की थी. दूसरी ओर, सपा सांसद एसपी सिंह पटेल ने कांग्रेस को 50 से ज्यादा सीटें देने पर सवाल उठाए थे. इससे दोनों दलों के बीच मतभेद सबके सामने आए थे.

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अखिलेश बोले- सीट नहीं, जीत महत्वपूर्ण

बढ़ती बयानबाजी के बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के नेताओं को सीट बंटवारे से जुड़े मतभेद सार्वजनिक मंचों पर उठाने से बचने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि असली मुद्दा सीटों की संख्या नहीं, बल्कि गठबंधन की जीत है. इससे संकेत मिला कि सपा नेतृत्व मतभेदों के बावजूद गठबंधन को बनाए रखने की कोशिश कर रहा है.

कांग्रेस ने भी रखी अपनी शर्त

कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि पार्टी को गठबंधन में बराबर सम्मान और उचित हिस्सेदारी मिलनी चाहिए. वहीं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा ने स्पष्ट किया कि सीटों की संख्या और गठबंधन के समय पर अंतिम फैसला पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व करेगा. कांग्रेस की ओर से 150 सीटों से कम पर चुनाव नहीं लड़ने की मांग भी सामने आई है.

2024 की सफलता के बाद 2027 की चुनौती

सपा और कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव में मिलकर उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन किया था. अखिलेश यादव ने 2 अक्टूबर को भी मौजूदा गठबंधन जारी रखने की बात कही थी. ऐसे में फिलहाल गठबंधन टूटने की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सीटों और सम्मान को लेकर जारी खींचतान ने 2027 की चुनावी रणनीति को अनिश्चित बना दिया है.

यह भी पढ़ें- रोहिणी आचार्य का PM मोदी पर हमला, बोलीं- ‘झांसाराम जी, झोला उठाकर...’

About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 12 Oct 2026 12:28 PM (IST)
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