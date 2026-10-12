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हिंदी न्यूज़राज्यबिहाररोहिणी आचार्य का PM मोदी पर हमला, बोलीं- ‘झांसाराम जी, झोला उठाकर...’

रोहिणी आचार्य का PM मोदी पर हमला, बोलीं- ‘झांसाराम जी, झोला उठाकर...’

रोहिणी आचार्य ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए उन्हें ‘झांसाराम जी’ कहा और झोला उठाकर सत्ता छोड़ने को कहा. उन्होंने और भी कई आरोप लगाए हैं.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 12 Oct 2026 10:04 AM (IST)
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बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्टर साझा करते हुए पीएम मोदी को ‘वोट चोरों का सरगना’ और ‘झांसाराम जी’ कहा. रोहिणी ने आगे लिखा कि देश का माहौल बदल चुका है और प्रधानमंत्री को अब सत्ता से जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए. उनका यह बयान ऐसे समय आया है, जब इंडिया गठबंधन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ फिर प्रदर्शन करने की तैयारी में है.

रोहिणी आचार्य ने एक्स पर लिखा, “वोट चोरों के सरगना ‘झांसाराम जी’... देश का मिजाज अब पूरी तरह से बदल चुका है, आप झोला उठाकर खिसकने के लिए तैयार रहिए.” उन्होंने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए दावा किया कि उनके बनाए कथित झांसे, फरेब और वोट चोरी के जाल में वे खुद उलझ गए हैं.

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‘लोकतंत्र के चीरहरण का झोला सिर पर लादिए’

रोहिणी ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा कि प्रधानमंत्री को लोकतंत्र के कथित चीरहरण के पाप से भरा झोला उठाकर चले जाना चाहिए. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को कोई नई मक्कारी, नौटंकी या ड्रामा किए बिना सत्ता छोड़ देनी चाहिए. 

मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष का मार्च

इस बीच, इंडिया गठबंधन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रहा है. प्रस्तावित मार्च में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और विपक्ष के अन्य नेताओं के शामिल होंगे. विपक्ष चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठाता रहा है.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 12 Oct 2026 10:04 AM (IST)
Tags :
Patna News BIHAR NEWS
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