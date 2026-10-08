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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार‘मोदी भागवत का प्यारा, लोकतंत्र का क्रूर हत्यारा’, तेजस्वी ने शेयर किया वीडियो

‘मोदी भागवत का प्यारा, लोकतंत्र का क्रूर हत्यारा’, तेजस्वी ने शेयर किया वीडियो

महागठबंधन के लोकभवन मार्च के बाद तेजस्वी यादव ने वीडियो शेयर कर लिखा- ‘मोदी भागवत का प्यारा, लोकतंत्र का क्रूर हत्यारा.’ वीडियो में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारे सुनाई दिए.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 08 Oct 2026 05:05 PM (IST)
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बिहार में महागठबंधन के लोकभवन मार्च के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए केंद्र की भाजपा सरकार और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर तीखा हमला बोला. तेजस्वी यादव ने लोकभवन मार्च का वीडियो एक्स पर शेयर किया और कैप्शन में लिखा- ‘मोदी भागवत का प्यारा, लोकतंत्र का क्रूर हत्यारा.’

तेजस्वी की पोस्ट किए गए वीडियो में प्रदर्शनकारी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारे लगाते नजर आ रहे हैं. वीडियो में ‘ज्ञानेश कुमार चोर’, ‘ज्ञानेश कुमार महाचोर’ और ‘ज्ञानेश कुमार को गिरफ्तार करो’ जैसे नारे सुनाई दे रहे हैं.

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एक्स पोस्ट में तेजस्वी का सीधा हमला

तेजस्वी यादव ने लोकभवन मार्च के वीडियो के जरिए चुनाव आयोग को लेकर विपक्ष के विरोध को सामने रखा. उनके पोस्ट के कैप्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा नेता मोहन भागवत का नाम लेते हुए लोकतंत्र को लेकर गंभीर आरोप लगाया गया. वीडियो में प्रदर्शनकारी भी चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी करते दिखाई दे रहे हैं.

जिला मुख्यालयों पर भी महागठबंधन का प्रदर्शन

महागठबंधन ने बिहार के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया. इसी क्रम में पटना में लोकभवन मार्च निकाला गया. मार्च में आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी, आईआईपी और वाम दलों के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए. प्रदर्शन के दौरान विपक्षी नेताओं ने चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों को लेकर विरोध जताया.

सप्तमूर्ति से शुरू हुआ करीब 2 KM मार्च

पटना में महागठबंधन का मार्च सुबह करीब 11 बजे सप्तमूर्ति के पास से शुरू हुआ. मार्च के बाद तेजस्वी यादव के नेतृत्व में विपक्षी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिला और उन्हें ज्ञापन सौंपा.

राज्यपाल को ज्ञापन, हिरासत की खबर से पुलिस का इनकार

महागठबंधन नेताओं ने राज्यपाल के सामने अपनी मांगें और शिकायतें रखीं. तेजस्वी यादव के साथ अन्य नेताओं ने भी मुलाकात की. इस दौरान तेजस्वी यादव या वीआईपी नेता मुकेश सहनी समेत किसी नेता को हिरासत में लिए जाने की खबरों से पुलिस ने इनकार किया. राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के बाद प्रदर्शन समाप्त हो गया.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 08 Oct 2026 05:05 PM (IST)
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