नाना पाटेकर के निधन पर तेज प्रताप ने ऐसे दिया रिएक्शन, पप्पू यादव बोले- 'दो दिन में…

नाना पाटेकर के निधन के बाद लगातार उनके चाहने वालों की ओर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. उनके जाने से परिवार और पूरा फिल्म जगत दुखी है. जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने भी दुख जताया है.

तेज प्रताप यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, "दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर जी के निधन पर भावभीनी श्रद्धांजलि… मैं भारतीय सिनेमा जगत के विख्यात एवं बहुमुखी प्रतिभा के धनी अभिनेता श्री नाना पाटेकर जी के निधन पर अपनी गहरी संवेदना एवं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं."

तेज प्रताप ने कहा कि नाना पाटेकर ने अपने सशक्त अभिनय, दमदार संवाद अदायगी और अद्वितीय व्यक्तित्व से हिंदी एवं मराठी सिनेमा में अपनी एक अलग और अमिट पहचान बनाई. उन्होंने अपने शानदार अभिनय से करोड़ों दर्शकों के दिलों में विशेष स्थान बनाया. उनका निधन कला और सिनेमा जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है.

एक्स पोस्ट में आगे लिखा है, "उनकी यादगार भूमिकाएं, उनका व्यक्तित्व और सिनेमा के प्रति उनका समर्पण सदैव हम सभी के बीच जीवित रहेगा. ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा उनके परिवार, प्रियजनों और असंख्य प्रशंसकों को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें."

पप्पू यादव ने कहा- दो दिन में देश ने…

पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "दो दिन में देश ने दो महान हस्ती खो दिया. एक दिशोम गुरु आदिवासी झारखंडी अस्मिता के प्रतीक पुरुष शिबू सोरेन जी की हिम्मत, शक्ति एवं संघर्ष की साक्षी रूपी सोरेन जी और दूसरे भारतीय फिल्म की सच्ची आवाज नाना पाटेकर जी… झारखंडी समाज, हेमंत जी और नाना के प्रशंसकों के प्रति गहरी संवेदना…"

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मनोज झा ने भी जताया दुख

आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी नाना पाटेकर के निधन पर दुख जताया है. मनोज झा ने कहा कि नाना पाटेकर का जाना किसी दूर के व्यक्ति के चले जाने जैसा बिल्कुल नहीं लगता. लगता है जैसे हमारे अपने बीच का ही कोई बेहद जाना-पहचाना चेहरा अचानक हमसे दूर हो गया हो. उनकी एक-एक फिल्म, एक-एक किरदार और उनका वह सहज अभिनय याद आने लगता है. उन्होंने कभी अभिनय को अभिनय जैसा महसूस ही नहीं होने दिया. हर किरदार में इतने अपने लगे कि पर्दे पर उन्हें देखते हुए लगता था, जैसे हमारे ही आसपास का कोई व्यक्ति अपनी/हमारी कहानी कह रहा हो. ईश्वर उनके करोड़ों चाहने वालों को इस गहरे दुख को सहने का संबल दे.

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