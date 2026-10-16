CJP को हो गई गलतफहमी! तिरंगा रैली पर शाहनवाज बोले- सरकार हर बात नहीं मानेगी

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के तिरंगा मार्च और राहुल गांधी के प्रदर्शन पर बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि विपक्ष त्योहारों के मौसम में जानबूझकर माहौल बिगाड़ना चाहता है. शाहनवाज ने कहा कि नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ जैसे बड़े त्योहारों के दौरान इस तरह का प्रदर्शन करना सही नहीं है. उन्होंने राहुल गांधी से सवाल किया कि क्या वह हिंदुओं से त्योहार मनाने का अधिकार छीनना चाहते हैं?

शाहनवाज हुसैन ने CJP के तिरंगा मार्च पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी तिरंगा लेकर देश के खिलाफ ही अभियान चलाना चाहते हैं. शाहनवाज ने कहा जब छात्र NEET परीक्षा और पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने आए थे, तब उनकी मांग जायज थी. पेपर लीक नहीं होना चाहिए और सरकार ने इस मुद्दे पर उनकी बात मानी थी. अब प्रदर्शनकारियों को गलतफहमी हो गई है कि वे जो भी कहेंगे, सरकार उसे स्वीकार कर लेगी.

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राहुल गांधी पर चुनावी राजनीति को लेकर निशाना

बीजेपी प्रवक्ता ने राहुल गांधी और उनके सहयोगियों पर चुनावी राजनीति में असफल होने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं को पता चल गया है कि उन्हें चुनावों में सफलता नहीं मिलेगी. शाहनवाज ने दावा किया कि कांग्रेस को उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में हार का सामना करना पड़ेगा.

दिल्ली: बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने विपक्ष के प्रदर्शन पर कहा, "...इनको इतनी भी समझ नहीं है कि ये त्योहार, जिसमें हिंदू समाज के लोगों के लिए सबसे बड़ा त्योहार है। ये नवरात्रि और दुर्गा पूजा से लेकर दिवाली-छठ तक पूरा त्योहार का सीजन है और इसी सीजन में जानबूझकर डिस्टर्ब करना चाहते हैं। क्या इस देश के हिंदुओं से त्योहार मनाने का अधिकार छीन लेना चाहते हैं राहुल गांधी?" — IANS Hindi (@IANSKhabar) October 16, 2026

अखिलेश यादव पर भी साधा निशाना

शाहनवाज हुसैन ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी निशाने पर लिया. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को पता है कि उनकी पार्टी चुनाव में बुरी तरह हारने वाली है. सपा मुख्य विपक्षी दल है, इसलिए उसके नेताओं के बयान मीडिया में आते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश अभी से हार की प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसी वजह से अटपटे बयान दे रहे हैं.

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