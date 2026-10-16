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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारCJP को हो गई गलतफहमी! तिरंगा रैली पर शाहनवाज बोले- सरकार हर बात नहीं मानेगी

CJP को हो गई गलतफहमी! तिरंगा रैली पर शाहनवाज बोले- सरकार हर बात नहीं मानेगी

बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने CJP के तिरंगा मार्च और राहुल गांधी पर निशाना साधा. उन्होंने त्योहारों के दौरान प्रदर्शन और यूपी समेत कई राज्यों में विपक्ष की चुनावी संभावनाओं पर सवाल उठाए.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 16 Oct 2026 04:44 PM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के तिरंगा मार्च और राहुल गांधी के प्रदर्शन पर बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि विपक्ष त्योहारों के मौसम में जानबूझकर माहौल बिगाड़ना चाहता है. शाहनवाज ने कहा कि नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ जैसे बड़े त्योहारों के दौरान इस तरह का प्रदर्शन करना सही नहीं है. उन्होंने राहुल गांधी से सवाल किया कि क्या वह हिंदुओं से त्योहार मनाने का अधिकार छीनना चाहते हैं?

शाहनवाज हुसैन ने CJP के तिरंगा मार्च पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी तिरंगा लेकर देश के खिलाफ ही अभियान चलाना चाहते हैं. शाहनवाज ने कहा जब छात्र NEET परीक्षा और पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने आए थे, तब उनकी मांग जायज थी. पेपर लीक नहीं होना चाहिए और सरकार ने इस मुद्दे पर उनकी बात मानी थी. अब प्रदर्शनकारियों को गलतफहमी हो गई है कि वे जो भी कहेंगे, सरकार उसे स्वीकार कर लेगी.

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राहुल गांधी पर चुनावी राजनीति को लेकर निशाना

बीजेपी प्रवक्ता ने राहुल गांधी और उनके सहयोगियों पर चुनावी राजनीति में असफल होने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं को पता चल गया है कि उन्हें चुनावों में सफलता नहीं मिलेगी. शाहनवाज ने दावा किया कि कांग्रेस को उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में हार का सामना करना पड़ेगा.

अखिलेश यादव पर भी साधा निशाना

शाहनवाज हुसैन ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी निशाने पर लिया. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को पता है कि उनकी पार्टी चुनाव में बुरी तरह हारने वाली है. सपा मुख्य विपक्षी दल है, इसलिए उसके नेताओं के बयान मीडिया में आते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश अभी से हार की प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसी वजह से अटपटे बयान दे रहे हैं.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 16 Oct 2026 04:44 PM (IST)
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