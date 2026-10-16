नालंदा में शराब तस्करों ने नहीं मारी थी सिपाही को गोली, SP का बड़ा खुलासा

सिपाही अजीत कुमार की गोली लगने से मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. शुक्रवार (16 अक्टूबर, 2026) को नालंदा के एसपी हृदयकांत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ी जानकारी दी.

घटना को लेकर बताया गया कि शराब तस्कर की गोली से सिपाही की मौत नहीं हुई है बल्कि धावा दल में जो होमगार्ड का जवान था और उसके पास जो राइफल थी उसी से गोली चली थी जो सिपाही अजीत के सिर में जाकर लग गई थी.

नालंदा एसपी ने कहा कि जिस हथियार से गोली चली थी उसको जब्त कर लिया गया है. उस होमगार्ड जवान ने पूछताछ के दौरान बताया कि उसने तीन राउंड गोली चलाई थी. दो राउंड मिसफायर हुआ था.

दारोगा सहित पांच लोग गिरफ्तार

इस पूरे मामले में महिला दारोगा पुष्पा कुमारी, होमगार्ड जवान सहित पांच की गिरफ्तारी हुई है. दारागो पुष्पा पर आरोप है कि उन्होंने इस घटना की सही जानकारी नहीं दी थी.

जो टीम पटना से आई थी वो शराब से लदे पिकअप वैन का पीछा कर रही थी. पटना की टीम ने सब-इंस्पेक्टर पुष्पा को आगे से सपोर्ट के लिए बुलाया था. होमगार्ड के जवान की ओर से जो गोली चलाई गई उस टीम को लीड सब-इंस्पेक्टर पुष्पा ही कर रही थीं. उन्हीं के द्वारा हवाई फायरिंग करने का निर्देश दिया गया था. इस दौरान उनके साथ में जो सिपाही था अजीत कुमार उसे गोली लग गई.

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सबूत मिटाने की भी कोशिश

हैरान करने वाली बात है कि इस घटना में जो भी सबूत थे उसे पुष्पा और टीम के अन्य साथियों ने मिटाने की कोशिश भी की. एसपी ने कहा कि यह घटना 14 तारीख की रात 10:30 बजे की थी, लेकिन इसकी सूचना न स्थानीय थाने को दी गई न उन्हें दी गई थी.

एसपी ने कहा कि उन्हें अगले दिन सुबह में घटना की जानकारी मिली. उसके बाद भी साक्ष्य को मिटाने का प्रयास किया गया. फायरिंग की बात भी नहीं बताई गई थी.

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