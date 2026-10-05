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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'ये हालत हो गई है?' अभिजीत दीपके का जिक्र कर ऐसा क्यों बोले जावेद अख्तर

'ये हालत हो गई है?' अभिजीत दीपके का जिक्र कर ऐसा क्यों बोले जावेद अख्तर

गीतकार जावेद अख्तर ने कहा कि सोशल मीडिया पर झूठा मैसेज फैला कि उन्होंने सीजेपी की आलोचना की है और अभिजीत दीपके को नीचा दिखाया है. यह पूरी तरह से फेक है.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 05 Oct 2026 10:53 PM (IST)
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जाने-माने गीतकार और पटकथा लेखक जावेद अख्तर ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उस पोस्ट को पूरी तरह फेक करार दिया है, जिसमें कहा गया कि उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और उसके संस्थापक अभिजीत दीपके की आलोचना की. उन्होंने सवाल उठाया कि दीपेक और CJP की आलोचना के लिए उनके नाम का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है?

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''मैं जावेद अख्तर, सभी को बताना चाहता हूं कि सोशल मीडिया पर फैला यह झूठा संदेश कि मैंने सीजेपी की आलोचना की है और अभिजीत दीपके को नीचा दिखाया है. यह पूरी तरह से फेक है. मुझे आश्चर्य है कि दीपके और CJP का विरोध करने वालों को मुझ जैसे व्यक्ति से विश्वसनीयता उधार लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये हालत हो गई है? दुखद है.''

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
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Published at : 05 Oct 2026 10:52 PM (IST)
Tags :
Javed Akhtar MAHARASHTRA NEWS Abhijeet Dipke
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