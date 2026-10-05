'ये हालत हो गई है?' अभिजीत दीपके का जिक्र कर ऐसा क्यों बोले जावेद अख्तर

जाने-माने गीतकार और पटकथा लेखक जावेद अख्तर ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उस पोस्ट को पूरी तरह फेक करार दिया है, जिसमें कहा गया कि उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और उसके संस्थापक अभिजीत दीपके की आलोचना की. उन्होंने सवाल उठाया कि दीपेक और CJP की आलोचना के लिए उनके नाम का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है?

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''मैं जावेद अख्तर, सभी को बताना चाहता हूं कि सोशल मीडिया पर फैला यह झूठा संदेश कि मैंने सीजेपी की आलोचना की है और अभिजीत दीपके को नीचा दिखाया है. यह पूरी तरह से फेक है. मुझे आश्चर्य है कि दीपके और CJP का विरोध करने वालों को मुझ जैसे व्यक्ति से विश्वसनीयता उधार लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये हालत हो गई है? दुखद है.''