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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार विधानमंडलः नए MLC को जल्द मिलेगा मौका, 30 नवंबर से सदन की कार्यवाही

बिहार विधानमंडलः नए MLC को जल्द मिलेगा मौका, 30 नवंबर से सदन की कार्यवाही

बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 30 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलेगा. विधान परिषद चुनाव के बाद नए MLC को सदन में मुद्दे उठाने का मौका मिलेगा.

Written By : परमानंद सिंह |  Updated at : 29 Oct 2026 11:25 AM (IST)
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बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 30 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलेगा. पांच दिनों के इस सत्र में विधानसभा और विधान परिषद की कुल पांच बैठकें होंगी. बुधवार 28 अक्टूबर को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में सत्र बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. हाल ही में हुए विधान परिषद चुनाव के बाद सदन में कई नए चेहरे भी नजर आएंगे. नए विधान पार्षदों को अपने क्षेत्र और मतदाताओं से जुड़े मुद्दे उठाने का मौका मिलेगा.

शीतकालीन सत्र सोमवार से शुक्रवार तक चलेगा. इस दौरान सरकार विधायी कार्यों को आगे बढ़ाएगी. विभिन्न विभागों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी. विधेयकों और अन्य सरकारी कामकाज को भी सदन के पटल पर रखा जा सकता है. हालांकि, सत्र की विस्तृत कार्यसूची सामने आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि किन मुद्दों और विधेयकों पर चर्चा होगी.

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विधान परिषद चुनाव के बाद दिखेंगे नए चेहरे

बिहार विधान परिषद की आठ सीटों पर हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं. शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में कई मौजूदा विधान पार्षदों को हार का सामना करना पड़ा. वहीं, नए उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की. ऐसे में शीतकालीन सत्र नए निर्वाचित सदस्यों के लिए सदन में अपनी बात रखने का पहला मौका हो सकता है. वे अपने मतदाताओं की समस्याओं को उठाकर सरकार से जवाब मांग सकते हैं.

जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेर सकता है विपक्ष

शीतकालीन सत्र में विपक्ष सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी कर सकता है. महंगाई, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून-व्यवस्था जैसे विषयों पर सवाल उठने की संभावना है. विपक्ष सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों को लेकर भी जवाब मांग सकता है. दूसरी ओर, सरकार को अपनी नीतियों और उपलब्धियों का पक्ष रखने का अवसर मिलेगा.

मानसून सत्र में भी हुआ था सत्ता पक्ष-विपक्ष में टकराव

इससे पहले बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र 20 से 24 जुलाई तक चला था. उस दौरान कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने आए थे. विपक्ष ने सरकार की नीतियों और विभिन्न मामलों पर सवाल उठाए थे. अब शीतकालीन सत्र में भी राजनीतिक बहस तेज होने के आसार हैं. नए विधान पार्षदों की मौजूदगी से विधान परिषद की चर्चाओं में नए मुद्दे सामने आ सकते हैं. हालांकि, सदन की कार्यवाही और बहस का स्वरूप तय एजेंडे पर निर्भर करेगा.

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About the author परमानंद सिंह

परमानंद सिंह 25 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. कशिश न्यूज़ सहित पटना में कई प्रतिष्ठित चैनलों में काम करने का अनुभव प्राप्त है. बिहार की खबरों पर इनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है.  कई एक्सक्लूसिव खबर कर चुके हैं. राजनीति से लेकर क्राइम तक की खबरों में इनकी रुचि है. पांच साल से एबीपी बिहार से जुड़े हैं. डिजिटल विंग के लिए काम कर रहे हैं.
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Published at : 29 Oct 2026 11:25 AM (IST)
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