नेपाल में बाढ़ से तबाही के बीच CM सम्राट की बड़ी बैठक, अमित शाह ने भी की बात

नेपाल में बाढ़ से आई तबाही के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज (बुधवार) अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की. उन्होंने अलर्ट रहने का निर्देश दिया. इस बीच गृहमंत्री अमित शाह ने भी बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से बात की है. नेपाल में बाढ़ को लेकर चर्चा की गई है.

सम्राट चौधरी ने वरीय अधिकारियों के साथ लोक सेवक आवास स्थित 'संकल्प' सभागार में बैठक की. मुख्यमंत्री ने कहा कि नेपाल में विकसित हो रही स्थिति को देखते हुए बिहार में संभावित प्रभाव वाले क्षेत्रों पर लगातार नजर रखी जाए. सीएम ने कहा कि विशेषकर गंडक नदी से जुड़े पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर एवं वैशाली सहित अन्य संवेदनशील जिलों में प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहे.

सीएम सम्राट ने कहा कि नेपाल में बाढ़ के कारण आने वाले पानी की स्थिति पर लगातार नजर रखी जाए. संभावित प्रभावित एवं संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जाए.

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तटबंधों की मजबूती सुनिश्चित करें: सीएम

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सभी तटबंधों एवं बांधों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उनकी लगातार निगरानी की जाए. तटबंधों की मजबूती सुनिश्चित करें. किसी भी कमजोर हिस्से पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जाए. उन्होंने बांधों एवं तटबंधों पर रात में भी विशेष नाइट पेट्रोलिंग कराने का निर्देश दिया.

सम्राट ने कहा कि संवेदनशील एवं प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन द्वारा लाउडस्पीकर/माइक के माध्यम से लोगों को लगातार आवश्यक सूचना एवं संभावित खतरे की चेतावनी दी जाए ताकि समय रहते लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके.

सीएम ने कहा कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ एवं एसडीआरएफ की टीमें तैनात रखें. किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होगी और राहत एवं बचाव कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए.

क्या बोले नित्यानंद राय?

बिहार में बाढ़ की स्थिति पर केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बाढ़ में राज्यों को सहयोग करने के तत्पर हो जाती है. इस बारिश के मौसम के पूर्व ही गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में पूरी तैयारी कर ली गई है. जिन राज्यों में कहीं भी बाढ़ की स्थिति बनी है तो पूर्ण रूप से उसमें सहयोग किया जाएगा. सभी क्षेत्र में NDRF की टीम तैयार है. टीम लोगों का सहयोग कर रही है.

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