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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार में बाढ़ को लेकर CM सम्राट चौधरी का निर्देश, प्रभारी मंत्री और सचिव करेंगे निगरानी

बिहार में बाढ़ को लेकर CM सम्राट चौधरी का निर्देश, प्रभारी मंत्री और सचिव करेंगे निगरानी

बिहार में गंगा के बढ़ते जलस्तर के बीच मुख्यमंत्री ने बड़ा निर्देश दिया है. बक्सर से कटिहार तक 13 जिलों में प्रभारी मंत्री और सचिव कैंप कर राहत-बचाव कार्यों की निगरानी करेंगे.

Written By : शशांक कुमार |  Updated at : 05 Sep 2026 02:09 PM (IST)
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बिहार में गंगा के बढ़ते जलस्तर और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक्टिव हो गए हैं. उन्होंने प्रशासन को राहत और बचाव कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने का निर्देश दिया है. बक्सर से कटिहार तक गंगा के तटवर्ती 13 जिलों में प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिवों को दौरा कर स्थिति की लगातार निगरानी करने को कहा गया है.

मुख्यमंत्री के निर्देश के तहत प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिव बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे. उन्हें मौके पर कैंप कर राहत एवं बचाव कार्यों की निगरानी करने और स्थानीय लोगों की समस्याओं का जायजा लेने को कहा गया है. बढ़ते जलस्तर के बीच प्रशासनिक तैयारियों को मजबूत रखने पर विशेष जोर दिया गया है.

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बक्सर से कटिहार तक 13 जिलों पर नजर

गंगा के तटवर्ती जिलों में बक्सर, भोजपुर, पटना, सारण और वैशाली को लेकर विशेष निर्देश जारी किए गए हैं. इसके अलावा बेगूसराय, समस्तीपुर, लखीसराय और खगड़िया में भी प्रभारी मंत्री एवं सचिवों को सक्रिय रहने को कहा गया है. मुंगेर, भागलपुर और कटिहार में भी राहत-बचाव कार्यों की निगरानी की जाएगी.

राहत-बचाव कार्यों का होगा गहन पर्यवेक्षण

सरकार की ओर से निर्देश दिया गया है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्यों का गहन पर्यवेक्षण किया जाए. प्रभावित लोगों तक समय पर भोजन, पेयजल और अन्य जरूरी सहायता पहुंचाने के साथ प्रशासन को स्थानीय परिस्थितियों पर लगातार नजर रखने को कहा गया है.

पटना में तटबंध और शहरी इलाकों पर खास नजर

पटना शहरी क्षेत्र में गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है. पटना शहरी सुरक्षा तटबंध के आसपास के इलाकों पर खास नजर रखने को कहा गया है. पटना नगर निगम, जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग को अलर्ट मोड में रहने तथा किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया गया है. सरकार का फोकस बाढ़ प्रभावित लोगों को तत्काल राहत पहुंचाने और जलस्तर की स्थिति के अनुसार समय पर जरूरी कदम उठाने पर है.

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Published at : 05 Sep 2026 02:08 PM (IST)
Tags :
Patna News BIHAR NEWS
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