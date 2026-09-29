Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारतेजस्वी के कारण रोहिणी ने छोड़ा था घर, अब पिता के बुलावे पर कही बड़ी बात

तेजस्वी के कारण रोहिणी ने छोड़ा था घर, अब पिता के बुलावे पर कही बड़ी बात

रोहिणी आचार्य ने लालू यादव के साथ तस्वीरें शेयर कर कहा कि पिता की खुशी और आशीर्वाद से बढ़कर कुछ नहीं. उन्होंने जल्द पिता के पास लौटकर बेटी का फर्ज निभाने की बात कही.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 29 Sep 2026 11:21 AM (IST)
Preferred Sources

आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक सोशल मीडिया पोस्ट से फिर सबका ध्यान खींचा है. उन्होंने पिता लालू यादव के साथ दो तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि उनके लिए पिता की खुशी और आशीर्वाद से बढ़कर कुछ नहीं है. रोहिणी ने कहा कि वह जल्द अपने पिता के पास आ रही हैं और एक बेटी होने का फर्ज निभाएंगी.

रोहिणी आचार्य ने एक्स पर लिखा, “मेरे लिए मेरे पापा, उनकी खुशी और उनके आशीर्वाद से बढ़कर कुछ भी नहीं. उनके बुलावे से बढ़कर कोई आदेश नहीं.” उन्होंने आगे कहा कि इसलिए वह जल्द अपने पिता के पास आ रही हैं. उनके इस पोस्ट के बाद उनके परिवार में वापसी को लेकर चर्चा तेज हो गई है.

रिलेटेड स्टोरी >>

बिहार
अनंत सिंह के खिलाफ पार्टी लेगी बड़ा एक्शन? नीतीश कुमार तक पहुंची बात
अनंत सिंह के खिलाफ पार्टी लेगी बड़ा एक्शन? नीतीश कुमार तक पहुंची बात
बिहार
‘ज्ञानेश कुमार को जाना होगा’, SIR पर कांग्रेस सांसद का बड़ा बयान
‘ज्ञानेश कुमार को जाना होगा’, SIR पर कांग्रेस सांसद का बड़ा बयान
बिहार
बिहार बाढ़: गंडक के दबाव से चंपारण तटबंध टूटा, कई जिलों में बिगड़े हालात
बिहार बाढ़: गंडक के दबाव से चंपारण तटबंध टूटा, कई जिलों में बिगड़े हालात
बिहार
सुपौल में दिनदहाड़े युवक का अपहरण, शाम होते ही पुलिस ने बचाया
सुपौल में दिनदहाड़े युवक का अपहरण, शाम होते ही पुलिस ने बचाया

इसे भी पढ़ें- सुपौल में दिनदहाड़े युवक का अपहरण, शाम होते ही पुलिस ने बचाया

नवंबर 2025 में परिवार से अलग होने का किया था ऐलान

नवंबर 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद रोहिणी ने राजनीति छोड़ने और परिवार से संबंध खत्म करने की घोषणा की थी. उन्होंने एक्स पर लिखा था कि वह राजनीति छोड़ रही हैं और परिवार से खुद को अलग कर रही हैं. उस समय उन्होंने इसके लिए संजय यादव और रमीज का नाम लिया था.

तेजस्वी के करीबियों पर लगाए थे आरोप

रोहिणी ने उस समय आरोप लगाया था कि संजय यादव और रमीज के कारण उन्हें परिवार और राजनीति से अलग होना पड़ा. बाद के बयानों में उन्होंने कथित अपमान और दुर्व्यवहार के आरोप भी लगाए थे. 

पिता को किडनी देने के बाद चर्चा में आई थीं

रोहिणी आचार्य 2022 में पिता लालू प्रसाद यादव को किडनी दान करने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आई थीं. उन्होंने 2024 में सारण लोकसभा सीट से आरजेडी के टिकट पर चुनाव भी लड़ा था. अब लालू यादव के साथ तस्वीरें साझा कर उनके पास लौटने की बात कहने के बाद परिवार और राजनीतिक गलियारों में उनकी अगली भूमिका को लेकर चर्चा शुरू हो गई है.

यह भी पढ़ें- अनंत सिंह के खिलाफ पार्टी लेगी बड़ा एक्शन? नीतीश कुमार तक पहुंची बात

About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
Read More
Published at : 29 Sep 2026 11:21 AM (IST)
Tags :
PATNA NEWS BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
अनंत सिंह के खिलाफ पार्टी लेगी बड़ा एक्शन? नीतीश कुमार तक पहुंची बात
अनंत सिंह के खिलाफ पार्टी लेगी बड़ा एक्शन? नीतीश कुमार तक पहुंची बात
बिहार
‘ज्ञानेश कुमार को जाना होगा’, SIR पर कांग्रेस सांसद का बड़ा बयान
‘ज्ञानेश कुमार को जाना होगा’, SIR पर कांग्रेस सांसद का बड़ा बयान
बिहार
बिहार बाढ़: गंडक के दबाव से चंपारण तटबंध टूटा, कई जिलों में बिगड़े हालात
बिहार बाढ़: गंडक के दबाव से चंपारण तटबंध टूटा, कई जिलों में बिगड़े हालात
बिहार
सुपौल में दिनदहाड़े युवक का अपहरण, शाम होते ही पुलिस ने बचाया
सुपौल में दिनदहाड़े युवक का अपहरण, शाम होते ही पुलिस ने बचाया
Advertisement

वीडियोज

एक सोशल मीडिया स्टार की 'सुसाइड मिस्ट्री' !
चालान नहीं भरेंगे तो बिजली कटेगी!
प्रवेश वर्मा थप्पड़ कांड की पूरी क्रोनोलॉजी, कब क्या हुआ?
भारी बारिश से नेपाल में तबाही, पलभर में जमींदोज हुई इमारतें!
मस्जिद पर एक्शन, खड़े हनुमान पर सवाल...उज्जैन में क्यों बढ़ा विवाद?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'दक्षिण के शिव, उत्तर के राम', रेवंत रेड्डी ने बांट दिए भगवान! आगबबूला BJP ने सुना डाला
'दक्षिण के शिव, उत्तर के राम', रेवंत रेड्डी ने बांट दिए भगवान! आगबबूला BJP ने सुना डाला
बिहार
बिहार बाढ़: गंडक के दबाव से चंपारण तटबंध टूटा, कई जिलों में बिगड़े हालात
बिहार बाढ़: गंडक के दबाव से चंपारण तटबंध टूटा, कई जिलों में बिगड़े हालात
इंडिया
कितने साल के हुए अभिजीत दीपके? बर्थडे विश करते हुए आशुतोष रांका बोले- 'तुमने ही...'
कितने साल के हुए अभिजीत दीपके? बर्थडे विश करते हुए आशुतोष रांका बोले- 'तुमने ही...'
टेलीविजन
BB20: ‘निरहुआ मेरी शादी करवाना चाहते हैं’, डेटिंग पर आम्रपाली ने तोड़ी चुप्पी
'बिग बॉस 20': ‘निरहुआ मेरी शादी करवाना चाहते हैं’, डेटिंग पर आम्रपाली ने तोड़ी चुप्पी
क्रिकेट
एशियन गेम्स: अगर बारिश में धुल गया क्रिकेट का फाइनल, तो किसे मिलेगा गोल्ड मेडल? जानें नियम
अगर बारिश में धुल गया क्रिकेट का फाइनल, तो किसे मिलेगा गोल्ड मेडल? जानें नियम
विश्व
भारत समेत कौन-कौन से देश पहुंचे पाकिस्तान, SCO का प्लान क्या?
भारत समेत कौन-कौन से देश पहुंचे पाकिस्तान, SCO का प्लान क्या?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राज्यसभा चुनाव में 2 नहीं 3 प्रत्याशी उतारेगी सपा! अखिलेश के सरप्राइज से बढ़ी हलचल
राज्यसभा चुनाव में 2 नहीं 3 प्रत्याशी उतारेगी सपा! अखिलेश के सरप्राइज से बढ़ी हलचल
ट्रेंडिंग
दरिंदे को गोद में उठा महिला ने दिए पोज, डरा देगा यह वीडियो
दरिंदे को गोद में उठा महिला ने दिए पोज, डरा देगा यह वीडियो
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget