तेजस्वी के कारण रोहिणी ने छोड़ा था घर, अब पिता के बुलावे पर कही बड़ी बात

आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक सोशल मीडिया पोस्ट से फिर सबका ध्यान खींचा है. उन्होंने पिता लालू यादव के साथ दो तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि उनके लिए पिता की खुशी और आशीर्वाद से बढ़कर कुछ नहीं है. रोहिणी ने कहा कि वह जल्द अपने पिता के पास आ रही हैं और एक बेटी होने का फर्ज निभाएंगी.

रोहिणी आचार्य ने एक्स पर लिखा, “मेरे लिए मेरे पापा, उनकी खुशी और उनके आशीर्वाद से बढ़कर कुछ भी नहीं. उनके बुलावे से बढ़कर कोई आदेश नहीं.” उन्होंने आगे कहा कि इसलिए वह जल्द अपने पिता के पास आ रही हैं. उनके इस पोस्ट के बाद उनके परिवार में वापसी को लेकर चर्चा तेज हो गई है.

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नवंबर 2025 में परिवार से अलग होने का किया था ऐलान

नवंबर 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद रोहिणी ने राजनीति छोड़ने और परिवार से संबंध खत्म करने की घोषणा की थी. उन्होंने एक्स पर लिखा था कि वह राजनीति छोड़ रही हैं और परिवार से खुद को अलग कर रही हैं. उस समय उन्होंने इसके लिए संजय यादव और रमीज का नाम लिया था.

मेरे लिए मेरे पापा, उनकी ख़ुशी और उनके आशीर्वाद से बढ़कर कुछ भी नहीं। उनके बुलावे से बढ़कर कोई आदेश नहीं…..इसलिए जल्द ही आ रही हूँ, अपने पापा के पास, एक बेटी होने का फर्ज निभाने 🙏 pic.twitter.com/bxA6GPCWyg — Rohini Acharya (@RohiniAcharya2) September 29, 2026

तेजस्वी के करीबियों पर लगाए थे आरोप

रोहिणी ने उस समय आरोप लगाया था कि संजय यादव और रमीज के कारण उन्हें परिवार और राजनीति से अलग होना पड़ा. बाद के बयानों में उन्होंने कथित अपमान और दुर्व्यवहार के आरोप भी लगाए थे.

पिता को किडनी देने के बाद चर्चा में आई थीं

रोहिणी आचार्य 2022 में पिता लालू प्रसाद यादव को किडनी दान करने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आई थीं. उन्होंने 2024 में सारण लोकसभा सीट से आरजेडी के टिकट पर चुनाव भी लड़ा था. अब लालू यादव के साथ तस्वीरें साझा कर उनके पास लौटने की बात कहने के बाद परिवार और राजनीतिक गलियारों में उनकी अगली भूमिका को लेकर चर्चा शुरू हो गई है.

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