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हिंदी न्यूज़राज्यबिहाररोहिणी आचार्य का गायों संग खास पल, तस्वीरें हुईं वायरल

रोहिणी आचार्य का गायों संग खास पल, तस्वीरें हुईं वायरल

पटना पहुंचीं रोहिणी आचार्य ने एक्स पर गौशाला की दो तस्वीरें शेयर कीं. उन्होंने लिखा कि गायों के बीच बिताए पल उनके लिए बेहद खास और सुकून भरे होते हैं. इससे पहले मामा साधु यादव से मिली थीं.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 05 Oct 2026 02:28 PM (IST)
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आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने पटना पहुंचने के बाद सोशल मीडिया पर अपनी गौशाला की दो तस्वीरें शेयर की हैं. उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए इसे अपनी निजी और पारिवारिक मौजूदगी से जुड़ा बताया. रोहिणी ने लिखा कि वह पटना में अपनी गौशाला में अपने ‘दुलारों’ के बीच हैं और ऐसे पल उनके लिए खास और सुकून भरे होते हैं.

रोहिणी आचार्य ने एक्स पर दो तस्वीरें साझा कीं. तस्वीरों में वह अपनी गौशाला में गायों के बीच नजर आ रही हैं. उन्होंने पोस्ट में लिखा कि पटना में अपनी बेहद निजी और पारिवारिक उपस्थिति के दौरान वह अपनी गौशाला में अपने दुलारों के बीच हैं. रोहिणी ने कहा कि इंसानों की भाषा नहीं बोल पाने के बावजूद ईश्वर ने उन्हें वह समझ दी है, जो इंसानों को नहीं दी.

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‘ऐसे पल मेरे लिए बहुत खास’

रोहिणी ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा कि ऐसे पल उनके लिए हमेशा बहुत खास और सुकून भरे होते हैं. उनकी इस पोस्ट को उनके पटना प्रवास के निजी पहलू से जोड़कर देखा जा रहा है. इससे पहले भी रोहिणी पटना में परिवार के साथ समय बिताती नजर आई हैं.

मामा साधु यादव से भी मिली थीं

पटना पहुंचने के बाद रोहिणी आचार्य अपने मामा साधु यादव से भी मिलने उनके घर पहुंची थीं. इस दौरान उन्होंने साधु यादव और परिवार के सदस्यों से मुलाकात की थी. साधु यादव ने इस मुलाकात को पारिवारिक बताया था और कहा था कि इसमें कोई राजनीतिक बातचीत नहीं हुई.

राजनीतिक चर्चाओं के बीच निजी पोस्ट

रोहिणी आचार्य के बिहार आने के बाद उनकी राजनीतिक भूमिका को लेकर चर्चाएं भी सामने आई हैं. हालांकि, आरजेडी की ओर से उन्हें पार्टी की कमान या कोई नई राजनीतिक जिम्मेदारी दिए जाने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. ऐसे में गौशाला से जुड़ी उनकी हालिया पोस्ट में उन्होंने अपने निजी और पारिवारिक अनुभव को ही प्रमुखता दी है.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
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Published at : 05 Oct 2026 02:28 PM (IST)
Tags :
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