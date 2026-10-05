ExplainerDataLabsएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार में बाढ़ और टेंडर के नाम पर अरबों का खेल! पप्पू यादव ने विजय चौधरी से मांगा इस्तीफा

बिहार में बाढ़ और टेंडर के नाम पर अरबों का खेल! पप्पू यादव ने विजय चौधरी से मांगा इस्तीफा

पप्पू यादव ने जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी से इस्तीफा मांगा और बाढ़-टेंडर में कथित भ्रष्टाचार के आरोप लगाए. MLC चुनाव पर बोले- करोड़ों खर्च हो रहे, माफिया को टिकट मिल रहा है.

Written By : परमानंद सिंह |  Updated at : 05 Oct 2026 01:06 PM (IST)
Preferred Sources

पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है. बाढ़ की स्थिति और जल संसाधन विभाग के कामों को लेकर उन्होंने सरकार पर सवाल उठाए. पप्पू ने दावा किया कि बाढ़ के दौरान लापरवाही के लिए इंजीनियरों पर कार्रवाई कर बड़े जिम्मेदार लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है. उन्होंने विभाग के टेंडर और निर्माण कार्यों में कथित अनियमितता की जांच की मांग भी की.

पप्पू ने आरोप लगाया कि बाढ़ और बांधों की मरम्मत के नाम पर बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हो रही हैं. उन्होंने कहा कि केवल इंजीनियरों को निलंबित करने से जिम्मेदारी तय नहीं होगी. उनके मुताबिक जल संसाधन मंत्री को इसकी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए. पप्पू यादव ने ठेकेदारों और विभागीय अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की मांग की. बता दें कि आज 7 इंजीनियरों को निलंबित किया गया है.

रिलेटेड स्टोरी >>

बिहार
यूपी विधानसभा चुनाव: सपा-कांग्रेस के बीच खींचतान पर JDU, 'ये लोग…'
यूपी विधानसभा चुनाव: सपा-कांग्रेस के बीच खींचतान पर JDU, 'ये लोग…'
बिहार
मां की तस्वीर के सामने फफक पड़े नीरज कुमार, बोले- मेरा नाम भी ‘न’ से शुरू...
मां की तस्वीर के सामने फफक पड़े नीरज कुमार, बोले- मेरा नाम भी ‘न’ से शुरू...
बिहार
अनंत सिंह के विरोध से नीरज कुमार हार जाएंगे? JDU ने साफ की तस्वीर
अनंत सिंह के विरोध से नीरज कुमार हार जाएंगे? JDU ने साफ की तस्वीर
बिहार
गयाः चर्च से प्रार्थना कर लौट रहे विकास मित्र की गोलियों से भूना, 2 हिरासत में
गयाः चर्च से प्रार्थना कर लौट रहे विकास मित्र की गोलियों से भूना, 2 हिरासत में

यह भी पढ़ें- गयाः चर्च से प्रार्थना कर लौट रहे विकास मित्र की गोलियों से भूना, 2 हिरासत में

SP Singla और अन्य कंपनियों पर लगाए आरोप

सांसद ने SP Singla, श्रीराम और श्याम स्टील जैसी कंपनियों को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि पुल-पुलिया और बांधों के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है. साथ ही दावा किया कि उन्होंने SP Singla के खिलाफ कई पत्र लिखे हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई. उन्होंने नालंदा के संवेदक मुन्ना सिंह के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की.

कोसी-मेची परियोजना में लूट का आरोप

पप्पू यादव ने कोसी-मेची लिंक परियोजना समेत जल संसाधन विभाग की कई परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि ठेकों में कथित एकाधिकार की जांच होनी चाहिए. सांसद ने यह भी आरोप लगाया कि दक्षिण भारत की कुछ निर्माण कंपनियां बिहार से पैसा बाहर ले जा रही हैं. उन्होंने कहा कि बाढ़ के दौरान कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुके हैं.

MLC चुनाव पर भी पप्पू यादव का हमला

पटना स्नातक सीट के MLC चुनाव को लेकर पप्पू यादव ने कहा कि शिक्षक और स्नातक जैसे चुनावों में करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं और ऐसे लोगों को टिकट दिया जा रहा है, जिन पर गंभीर आरोप लगते रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह किस तरह का चुनाव है और इससे जनता का कितना भला होगा, यह सवाल है. 

वहीं अनंत सिंह और नीरज कुमार के विवाद पर उन्होंने इसे उनके आपसी मामले का विषय बताया. गौरतलब है कि अनंत सिंह जेडीयू प्रत्याशी नीरज कुमार के खिलाफ खुलकर प्रचार कर रहे हैं और जन सुराज के अनुज सिंह का समर्थन कर चुके हैं.

यह भी पढ़ें- अनंत सिंह के विरोध से नीरज कुमार हार जाएंगे? JDU ने साफ की तस्वीर

About the author परमानंद सिंह

परमानंद सिंह 25 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. कशिश न्यूज़ सहित पटना में कई प्रतिष्ठित चैनलों में काम करने का अनुभव प्राप्त है. बिहार की खबरों पर इनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है.  कई एक्सक्लूसिव खबर कर चुके हैं. राजनीति से लेकर क्राइम तक की खबरों में इनकी रुचि है. पांच साल से एबीपी बिहार से जुड़े हैं. डिजिटल विंग के लिए काम कर रहे हैं.
Read More
Published at : 05 Oct 2026 01:06 PM (IST)
Tags :
Patna News BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
यूपी विधानसभा चुनाव: सपा-कांग्रेस के बीच खींचतान पर JDU, 'ये लोग…'
यूपी विधानसभा चुनाव: सपा-कांग्रेस के बीच खींचतान पर JDU, 'ये लोग…'
बिहार
मां की तस्वीर के सामने फफक पड़े नीरज कुमार, बोले- मेरा नाम भी ‘न’ से शुरू...
मां की तस्वीर के सामने फफक पड़े नीरज कुमार, बोले- मेरा नाम भी ‘न’ से शुरू...
बिहार
अनंत सिंह के विरोध से नीरज कुमार हार जाएंगे? JDU ने साफ की तस्वीर
अनंत सिंह के विरोध से नीरज कुमार हार जाएंगे? JDU ने साफ की तस्वीर
बिहार
गयाः चर्च से प्रार्थना कर लौट रहे विकास मित्र की गोलियों से भूना, 2 हिरासत में
गयाः चर्च से प्रार्थना कर लौट रहे विकास मित्र की गोलियों से भूना, 2 हिरासत में
Advertisement

वीडियोज

Sansani | UP News: दगाबाज सनम...बेवफा बवाल ! | Meerut
Protest Against CEC | SIR Controversy: Gyanesh Kumar के खिलाफ ठाकरे बंधुओं का मोर्चा | Congress
Premanand Maharaj: संतों का डेरा या 'धन साधकों' का बसेरा?
Mad Sandhu Murder Case: इन्फ्लुएंसर मैड संधू की गोली मारकर हत्या | ABP News
UP Politics | UP Chunaav 2027: गठबंधन में 'दरार'...27 में कैसे बेड़ापार?। Akhilesh Yadav | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अभिजीत दीपके का चैलेंज, 'हम सामना करने के लिए तैयार, अगर सरकार को...'
अभिजीत दीपके का चैलेंज, 'हम सामना करने के लिए तैयार, अगर सरकार को...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'तो वह मना कर दें न...', अखिलेश के चाचा के बयान पर भड़के राजेंद्र पाल गौतम
'तो वह मना कर दें न...', अखिलेश के चाचा के बयान पर भड़के राजेंद्र पाल गौतम
इंडिया
'जजों ने बिना डरे...' जस्टिस भुइयां और रिटायर्ड जज नरीमन के बयान पर बोले अभिषेक मनु सिंघवी
'जजों ने बिना डरे...' जस्टिस भुइयां और रिटायर्ड जज नरीमन के बयान पर बोले अभिषेक मनु सिंघवी
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' के क्लाइमेक्स के लिए 100 से ज्यादा ड्राफ्ट हुए थे तैयार, स्क्रीनराइटर आमिल कियान ने खोला राज
'दृश्यम 3' के क्लाइमेक्स के लिए 100 से ज्यादा ड्राफ्ट, स्क्रीनराइटर ने खोला राज
क्रिकेट
2027 ODI वर्ल्ड कप के लिए भारत की आधी टीम कंफर्म! आकाश चोपड़ा ने लिए 6 नाम
2027 ODI वर्ल्ड कप के लिए भारत की आधी टीम कंफर्म! आकाश चोपड़ा ने लिए 6 नाम
विश्व
'फिर होगा अटैक', अलकायदा की वॉर्निंग! फ्लाई दुबई के ओमानी पायलट की तारीफ
'फिर होगा अटैक', अलकायदा की वॉर्निंग! फ्लाई दुबई के ओमानी पायलट की तारीफ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP राज्यसभा चुनाव: BJP की लिस्ट पर हलचल, CM योगी- BL संतोष के बीच डेढ़ घंटे हुई बात
UP राज्यसभा चुनाव: BJP की लिस्ट पर हलचल, CM योगी- BL संतोष के बीच डेढ़ घंटे हुई बात
एग्रीकल्चर
बिल्ली पालन से होगी तगड़ी कमाई, यह एक बिजनेस बना देगा लखपति
बिल्ली पालन से होगी तगड़ी कमाई, यह एक बिजनेस बना देगा लखपति
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget