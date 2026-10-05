बिहार में बाढ़ और टेंडर के नाम पर अरबों का खेल! पप्पू यादव ने विजय चौधरी से मांगा इस्तीफा

पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है. बाढ़ की स्थिति और जल संसाधन विभाग के कामों को लेकर उन्होंने सरकार पर सवाल उठाए. पप्पू ने दावा किया कि बाढ़ के दौरान लापरवाही के लिए इंजीनियरों पर कार्रवाई कर बड़े जिम्मेदार लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है. उन्होंने विभाग के टेंडर और निर्माण कार्यों में कथित अनियमितता की जांच की मांग भी की.

पप्पू ने आरोप लगाया कि बाढ़ और बांधों की मरम्मत के नाम पर बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हो रही हैं. उन्होंने कहा कि केवल इंजीनियरों को निलंबित करने से जिम्मेदारी तय नहीं होगी. उनके मुताबिक जल संसाधन मंत्री को इसकी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए. पप्पू यादव ने ठेकेदारों और विभागीय अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की मांग की. बता दें कि आज 7 इंजीनियरों को निलंबित किया गया है.

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SP Singla और अन्य कंपनियों पर लगाए आरोप

सांसद ने SP Singla, श्रीराम और श्याम स्टील जैसी कंपनियों को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि पुल-पुलिया और बांधों के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है. साथ ही दावा किया कि उन्होंने SP Singla के खिलाफ कई पत्र लिखे हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई. उन्होंने नालंदा के संवेदक मुन्ना सिंह के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की.

कोसी-मेची परियोजना में लूट का आरोप

पप्पू यादव ने कोसी-मेची लिंक परियोजना समेत जल संसाधन विभाग की कई परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि ठेकों में कथित एकाधिकार की जांच होनी चाहिए. सांसद ने यह भी आरोप लगाया कि दक्षिण भारत की कुछ निर्माण कंपनियां बिहार से पैसा बाहर ले जा रही हैं. उन्होंने कहा कि बाढ़ के दौरान कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुके हैं.

MLC चुनाव पर भी पप्पू यादव का हमला

पटना स्नातक सीट के MLC चुनाव को लेकर पप्पू यादव ने कहा कि शिक्षक और स्नातक जैसे चुनावों में करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं और ऐसे लोगों को टिकट दिया जा रहा है, जिन पर गंभीर आरोप लगते रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह किस तरह का चुनाव है और इससे जनता का कितना भला होगा, यह सवाल है.

वहीं अनंत सिंह और नीरज कुमार के विवाद पर उन्होंने इसे उनके आपसी मामले का विषय बताया. गौरतलब है कि अनंत सिंह जेडीयू प्रत्याशी नीरज कुमार के खिलाफ खुलकर प्रचार कर रहे हैं और जन सुराज के अनुज सिंह का समर्थन कर चुके हैं.

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