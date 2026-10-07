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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारRLM विवाद पर RJD का बड़ा आरोप, एजाज अहमद बोले- 'BJP के इशारे पर...'

RLM विवाद पर RJD का बड़ा आरोप, एजाज अहमद बोले- 'BJP के इशारे पर...'

RLM के MLC चुनाव विवाद पर RJD ने BJP पर JDU को कमजोर करने का आरोप लगाया है, एजाज अहमद ने कहा कि RLM नेता को निर्दलीय उतारकर JDU उम्मीदवार के खिलाफ खेला जा रहा है. 

Written By : शशांक कुमार |  Updated at : 07 Oct 2026 04:42 PM (IST)
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बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) में चल रहे विवाद के बीच आरजेडी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि बीजेपी के इशारे पर उपेंद्र कुशवाहा और उनकी पार्टी के विधायक जेडीयू के खिलाफ खेल कर रहे हैं, ताकि एमएलसी चुनाव में जेडीयू को नुकसान पहुंचाया जा सके. उन्होंने दावा किया कि बीजेपी जेडीयू को कमजोर और खत्म करना चाहती है.

दरसअल, विवाद सारण शिक्षक सीट को लेकर है. यहां RLM नेता रामपुकार सिन्हा निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि एनडीए की ओर से जेडीयू के आनंद पुष्कर उम्मीदवार हैं. उपेंद्र कुशवाहा पहले ही आनंद पुष्कर को समर्थन देने की बात कह चुके हैं.

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RJD बोली- JDU को कमजोर करने की साजिश

एजाज अहमद ने आरोप लगाया कि RLM ने जानबूझकर अपने नेता रामपुकार सिन्हा को निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा है. इससे सीधे तौर पर जेडीयू के उम्मीदवार को नुकसान पहुंच सकता है. उन्होंने कहा कि यह पूरा घटनाक्रम बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है और उपेंद्र कुशवाहा अपने विधायकों के साथ मिलकर जेडीयू के खिलाफ काम कर रहे हैं.

'4 में से 3 विधायकों ने कुशवाहा की इच्छा के खिलाफ लिया फैसला'

RLM में कुल चार विधायक हैं, जिनमें उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता भी शामिल हैं. पार्टी के विधायक दल के नेता और प्रधान महासचिव माधव आनंद के मुताबिक, तीन विधायकों ने रामपुकार सिन्हा के समर्थन का फैसला लिया है. उन्होंने कहा कि यह पार्टी का फैसला है और इसे बगावत नहीं कहा जा सकता.

माधव आनंद बोले- हम एनडीए के साथ

इस पर माधव आनंद ने कहा कि वह विधायक दल के नेता, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव और पार्टी के संस्थापक हैं. आलोक सिंह निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष और विधायक हैं, जबकि रामेश्वर महतो विधायक और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं. उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने रामपुकार सिन्हा का समर्थन किया है. साथ ही साफ किया कि RLM एनडीए के साथ है और आगे भी रहेगी.

कार्यकर्ताओं की नाराजगी का दिया हवाला

माधव आनंद ने कहा कि पिछले करीब नौ महीनों से पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी. क्षेत्र और जिलों के दौरे के दौरान कार्यकर्ताओं ने मान-सम्मान नहीं मिलने की शिकायत की. प्रदेश अध्यक्ष आलोक सिंह ने कई जिलों का दौरा कर कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया. माधव आनंद ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं से बनती है और शीर्ष नेतृत्व के फैसलों से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे थे. उन्होंने यह भी कहा कि उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी कार्यकर्ताओं की नाराजगी समझनी होगी.

यह भी पढ़ें- जन सुराज का दामन थामेंगे JDU के अनंत सिंह? प्रशांत किशोर बोले- 'अभी…'

Published at : 07 Oct 2026 04:42 PM (IST)
Tags :
Bihar MLC Election Patna News BIHAR NEWS MLC Election 2026
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