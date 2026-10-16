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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारसेंट्रल पार्क को बंद करने पर RJD की प्रतिक्रिया, कहा- 'पूरी दिल्ली...'

सेंट्रल पार्क को बंद करने पर RJD की प्रतिक्रिया, कहा- 'पूरी दिल्ली...'

आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने कनॉट प्लेस सेंट्रल पार्क बंद होने पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा. जानें उन्होंने विरोध प्रदर्शनों पर रोक और ‘रिजीम चेंज’ पर क्या कहा?

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 16 Oct 2026 12:44 PM (IST)
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आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क को दो दिन के लिए बंद किए जाने पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विरोध प्रदर्शनों को रोकने की कोशिश कर रही है. उन्होंने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों से जोड़ते हुए 1974 के आपातकाल जैसे हालात से तुलना की. इसके साथ ही उन्होंने वकील प्रशांत भूषण के ‘रिजीम चेंज’ वाले बयान पर भी अपनी बात रखी.

सुधाकर सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली को बंद करने के मूड में है. सरकार के पास अब बचाव के रास्ते नहीं बचे हैं. उन्होंने मतदाता सूची और वोट चोरी से जुड़े आरोपों का जिक्र किया. उन्होंने दावा किया कि इन आरोपों के सबूत देश के सामने हैं.

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प्रदर्शन और रैली पर रोक को लेकर उठाए सवाल

आरजेडी सांसद ने कहा कि कभी जंतर-मंतर, कभी कनॉट प्लेस और कभी मार्च या रैली पर रोक लगाई जा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस कार्रवाई के जरिए जन आंदोलनों को दबाने की कोशिश हो रही है. उन्होंने इसकी तुलना 1974 के आंदोलन के दौर से की. इस संदर्भ में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व पर भी निशाना साधा.

‘रिजीम चेंज’ बयान पर भी रखी राय

प्रशांत भूषण के ‘रिजीम चेंज’ वाले बयान पर सुधाकर सिंह ने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में लोकतांत्रिक अभियान चल रहे हैं. उन्होंने बांग्लादेश का उदाहरण देते हुए कहा कि चुनाव के जरिए सत्ता पर कब्जे और कॉरपोरेट प्रभाव को लेकर बहस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रही है. उन्होंने दावा किया कि कॉरपोरेट समर्थक सरकारों के खिलाफ अभियान चल रहे हैं.

व्यवस्था में बड़े बदलाव का दावा

सुधाकर सिंह ने कहा कि भारत ने लोकतंत्र के सिद्धांतों को तय करने में अहम भूमिका निभाई है. उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत में भी इस तरह के अभियान का असर दिखाई देगा. उन्होंने कहा कि बदलाव केवल सत्ता तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि व्यवस्था में भी आमूलचूल परिवर्तन होगा.

यह भी पढ़ें- एकता कपूर के 'हिंदूफोबिया' वाले बयान पर JDU की दो टूक, 'अगर…'

About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 16 Oct 2026 12:44 PM (IST)
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