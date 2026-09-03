पटना के पुनपुन में तबाही! बखरी और दरियापुर में बांध कटने से हड़कंप

राजधानी पटना से सटे पुनपुन इलाके में बाढ़ का पानी बढ़ने से दो जगह बांध कट गया है. बखरी और दरियापुर में बांध कटने की सूचना है. पुनपुन से सटे जो अन्य इलाके हैं वो सारे भी जलमग्न हैं. गुरुवार (03 सितंबर, 2026) को पुनपुन के इलाकों का एबीपी न्यूज़ के संवाददाता ने जायजा लिया.

सरकार के वादों को लोगों ने बताया फेल

गौरीचक प्रखंड में पुनपुन नदी के पानी से सैकड़ों गांव डूब गए हैं. हजारों एकड़ में लगी धान और सब्जियों की फसल बर्बाद हो चुकी है. पटना-गया मुख्य रोड से बाकर चौक जाने वाली सड़क टूट गई है. स्थानीय लोगों ने सरकार के वादों को फेल बताया.

सांसद रविशंकर प्रसाद से लोग नाराज

इसी प्रखंड में अलावलपुर पंचायत है. यहां के ग्रामीणों ने कहा कि पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद द्वारा अलावलपुर पंचायत को गोद लिए जाने के बाद भी विकास नहीं हुआ है. अगर सड़क को ऊंचा किया जाता और पुलिया बनाया दिया जाता तो बाढ़ के पानी से लोगों को नुकसान कम होता. आने-जाने में दिक्कत नहीं होती.

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स्कूलों तक घुसा पुनपुन नदी का पानी

पुनपुन नदी के बढ़ते जलस्तर से लोग परेशान हैं. पुनपुन प्रखंड के कई गांव में बाढ़ का पानी घुसा है तो वहीं पलाकि गांव में माध्यमिक उच्च विद्यालय डूब गया है. परिसर में डेढ़ फीट से अधिक पानी है. बच्चे पानी में ही स्कूल आने को मजबूर हैं. लोगों का कहना है कि पुनपुन नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है.

बढ़ते जलस्तर और बाढ़ के बीच शिक्षकों ने कहा कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की ओर से आदेश दिया गया है कि अगर ज्यादा पानी आए तो स्कूल बंद कर देना है. यह भी कहा कि आज (गुरुवार) दूसरे स्कूल में बच्चों को शिफ्ट किया जा रहा है.

इन इलाकों के कई घरों में और आने-जाने वाले रास्ते में एक फीट से अधिक पानी है. मवेशियों को रखने के लिए लोग ऊंची जगहों का सहारा ले रहे हैं. ग्रामीणों ने कहा कि अभी तक जिला प्रशासन की ओर से कोई भी देखने नहीं आया है. कई लोगों ने छत का सहारा लिया है.

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