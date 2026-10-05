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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'दो कचौड़ी एक समोसा, BPSSC का क्या भरोसा', पटना में दारोगा अभ्यर्थियों का हंगामा

'दो कचौड़ी एक समोसा, BPSSC का क्या भरोसा', पटना में दारोगा अभ्यर्थियों का हंगामा

पटना में 1799 दारोगा भर्ती की मेंस परीक्षा रद्द होने के विरोध में अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया. जेपी गोलंबर पर बैरिकेडिंग तोड़कर छात्र डाकबंगला की ओर बढ़े और फैसला वापस लेने की मांग की.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 05 Oct 2026 05:25 PM (IST)
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बिहार में 1799 पदों वाली दारोगा भर्ती की मेन्स परीक्षा रद्द किए जाने के विरोध में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है. सोमवार (5 अक्टूबर) को बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पटना की सड़कों पर उतरे. प्रदर्शनकारी हाथों में अलग-अलग नारे लिखी तख्तियां लेकर पहुंचे. इनमें लिखा था- 'एक सुट्टा, दो चाय, BPSSC हाय-हाय' और 'दो कचौड़ी, एक समोसा, BPSSC का क्या भरोसा'.

प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने जेपी गोलंबर के पास बैरिकेडिंग कर अभ्यर्थियों को रोकने की कोशिश की. छात्र लगातार बैरिकेडिंग पार कर आगे बढ़ने का प्रयास करते रहे. इस दौरान पुलिस की ओर से छात्रों को नियंत्रित करने की कोशिश की गई. प्रदर्शनकारियों के मुताबिक, डीएसपी दयाल ने लाठी चलाई, जिसके बाद छात्र और आक्रोशित हो गए.

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बैरिकेडिंग तोड़ डाकबंगला की ओर बढ़े छात्र

हंगामे के बीच प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग तोड़कर डाकबंगला की ओर बढ़ गए. अभ्यर्थी मेंस परीक्षा रद्द करने का फैसला वापस लेने की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि परीक्षा प्रक्रिया में चार महीने तक तैयारी कराने के बाद अचानक मेंस परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया गया, जिससे हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित हुआ है.

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अभ्यर्थी बोले- जांच के बीच परीक्षा रद्द क्यों?

प्रदर्शन कर रहीं अभ्यर्थी रानी ने कहा कि मेंस परीक्षा रद्द करने का नोटिस वापस लिया जाना चाहिए. उन्होंने सवाल उठाया कि जब मामले की जांच चल रही है तो जांच के दौरान ही परीक्षा रद्द करने का फैसला कैसे लिया जा सकता है. उनका कहना था कि अगर परीक्षा रद्द करनी ही थी तो पहले ही इसकी जानकारी दे दी जाती, ताकि अभ्यर्थी उसी हिसाब से तैयारी करते.

CM सचिवालय जाने पर डेलिगेशन का विरोध

प्रदर्शनकारी सौरभ राणा ने बताया कि डाकबंगला से पांच लोगों के प्रतिनिधिमंडल को मुख्यमंत्री सचिवालय ले जाने की बात कही गई थी, लेकिन उन्हें आयोग ले जाया जा रहा था. प्रतिनिधिमंडल के रवाना होने के बाद जब प्रदर्शनकारी भीड़ को हटाने की कार्रवाई शुरू हुई तो डेलिगेशन के सदस्य गाड़ी से उतर गए. उन्होंने मुख्यमंत्री सचिवालय जाने से इनकार कर दिया. अभ्यर्थियों का कहना है कि उनकी मुख्य मांग मेन्स परीक्षा रद्द करने का फैसला वापस लेना है और वे इस मुद्दे पर सरकार से सीधे बातचीत चाहते हैं.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
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Published at : 05 Oct 2026 05:25 PM (IST)
Tags :
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