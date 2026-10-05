यूपी विधानसभा चुनाव: सपा-कांग्रेस के बीच खींचतान पर JDU, 'ये लोग…'

उत्तर प्रदेश (यूपी) में अगले साल (2027) विधानसभा का चुनाव है. राजनीतिक पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है. समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच खींचतान भी जारी है जिसको लेकर सत्ता पक्ष की ओर से तंज कसा जा रहा है. सोमवार (05 अक्टूबर, 2026) को नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की ओर से इस पर प्रतिक्रिया दी गई.

पार्टी (जेडीयू) के महासचिव श्याम रजक ने यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सपा-कांग्रेस के बीच खींचतान पर कहा, "देखें, ये लोग बैठकें बहुत करते हैं, लेकिन जब चुनाव होता है, तो वहां पर उन बैठकों का कोई असर दिखाई नहीं देता है."

उन्होंने आगे कहा, "...जीता-जागता उदाहरण है बिहार विधान परिषद चुनाव, जहां एक दिन पहले ये लोग बैठक करते हैं और दूसरे दिन आकर हर कोई अपना-अपना उम्मीदवार घोषित करता है..."

पटना, बिहार: जदयू महासचिव श्याम रजक ने यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सपा-कांग्रेस के बीच खींचतान पर कहा, "देखें, ये लोग बैठकें बहुत करते हैं, लेकिन जब चुनाव होता है, तो वहां पर उन बैठकों का कोई असर दिखाई नहीं देता है। जीता-जागता उदाहरण है बिहार विधान परिषद चुनाव, जहां एक दिन पहले ये लोग बैठक करते हैं और दूसरे दिन आकर हर कोई अपना-अपना उम्मीदवार घोषित करता है..." — IANS Hindi (@IANSKhabar) October 5, 2026

मणिशंकर अय्यर के बयान पर भी किया पलटवार

दूसरी ओर जेडीयू महासचिव श्याम रजक ने कांग्रेस नेता पड़ोसी देशों को लेकर मणिशंकर अय्यर के बयान पर भी पलटवार किया. उन्होंने कहा, "मणिशंकर अय्यर को देखना चाहिए कि भारत में जो सीमाएं हैं, उनसे आतंकवादियों की घुसपैठ होती है. उसके लिए अगर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं किया जाएगा कि 'आइए, मेरे यहां जाकर आप हत्या कर दीजिए, मेरे यहां कब्जा कर लीजिए और हम आपको गोद में बैठाकर रखेंगे'... ऐसे लोग पाकिस्तान के प्रेम की जो भाषा बोल रहे हैं..."

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सीईसी पर क्या है जेडीयू का स्टैंड?

उधर मुख्य चुनाव आयुक्त पर विवाद जारी है. जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने CEC को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर कहा, "यह सिर्फ विरोधियों का और विपक्ष का राजनीतिक विफलता पर पर्दा डालना है. हम यह कहना चाहते हैं कि जो SIR का मामला है, उसमें तो चुनाव आयोग ने भी कहा है कि ऐसे कोई मतदाता का नाम कट गया है तो लाइए..."

जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने CEC को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर कहा, "देखिए, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भारतीय निर्वाचन आयोग के खिलाफ कई याचिकाएं लंबित हैं. लगातार कोर्ट के समक्ष सुनवाई होती रही है. सुनवाई के पूर्व किसी भी तरह की राजनीतिक प्रतिक्रिया का कोई औचित्य नहीं है..."

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