Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारयूपी विधानसभा चुनाव: सपा-कांग्रेस के बीच खींचतान पर JDU, 'ये लोग…'

यूपी विधानसभा चुनाव: सपा-कांग्रेस के बीच खींचतान पर JDU, 'ये लोग…'

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है. पार्टियों के बीच मंथन जारी है. इस बीच नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की ओर से सपा और कांग्रेस को लेकर बड़ा बयान सामने आया है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 05 Oct 2026 12:30 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश (यूपी) में अगले साल (2027) विधानसभा का चुनाव है. राजनीतिक पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है. समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच खींचतान भी जारी है जिसको लेकर सत्ता पक्ष की ओर से तंज कसा जा रहा है. सोमवार (05 अक्टूबर, 2026) को नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की ओर से इस पर प्रतिक्रिया दी गई.

पार्टी (जेडीयू) के महासचिव श्याम रजक ने यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सपा-कांग्रेस के बीच खींचतान पर कहा, "देखें, ये लोग बैठकें बहुत करते हैं, लेकिन जब चुनाव होता है, तो वहां पर उन बैठकों का कोई असर दिखाई नहीं देता है."

रिलेटेड स्टोरी >>

बिहार
मां की तस्वीर के सामने फफक पड़े नीरज कुमार, बोले- मेरा नाम भी ‘न’ से शुरू...
मां की तस्वीर के सामने फफक पड़े नीरज कुमार, बोले- मेरा नाम भी ‘न’ से शुरू...
बिहार
अनंत सिंह के विरोध से नीरज कुमार हार जाएंगे? JDU ने साफ की तस्वीर
अनंत सिंह के विरोध से नीरज कुमार हार जाएंगे? JDU ने साफ की तस्वीर
बिहार
गयाः चर्च से प्रार्थना कर लौट रहे विकास मित्र की गोलियों से भूना, 2 हिरासत में
गयाः चर्च से प्रार्थना कर लौट रहे विकास मित्र की गोलियों से भूना, 2 हिरासत में
बिहार
अचानक मामा साधु यादव के घर पहुंचीं रोहिणी आचार्य, जानें क्या हुई बात?
अचानक मामा साधु यादव के घर पहुंचीं रोहिणी आचार्य, जानें क्या हुई बात?

उन्होंने आगे कहा, "...जीता-जागता उदाहरण है बिहार विधान परिषद चुनाव, जहां एक दिन पहले ये लोग बैठक करते हैं और दूसरे दिन आकर हर कोई अपना-अपना उम्मीदवार घोषित करता है..." 

मणिशंकर अय्यर के बयान पर भी किया पलटवार

दूसरी ओर जेडीयू महासचिव श्याम रजक ने कांग्रेस नेता पड़ोसी देशों को लेकर मणिशंकर अय्यर के बयान पर भी पलटवार किया. उन्होंने कहा, "मणिशंकर अय्यर को देखना चाहिए कि भारत में जो सीमाएं हैं, उनसे आतंकवादियों की घुसपैठ होती है. उसके लिए अगर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं किया जाएगा कि 'आइए, मेरे यहां जाकर आप हत्या कर दीजिए, मेरे यहां कब्जा कर लीजिए और हम आपको गोद में बैठाकर रखेंगे'... ऐसे लोग पाकिस्तान के प्रेम की जो भाषा बोल रहे हैं..." 

यह भी पढ़ें- अनंत सिंह के विरोध से नीरज कुमार हार जाएंगे? JDU ने साफ की तस्वीर

सीईसी पर क्या है जेडीयू का स्टैंड?

उधर मुख्य चुनाव आयुक्त पर विवाद जारी है. जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने CEC को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर कहा, "यह सिर्फ विरोधियों का और विपक्ष का राजनीतिक विफलता पर पर्दा डालना है. हम यह कहना चाहते हैं कि जो SIR का मामला है, उसमें तो चुनाव आयोग ने भी कहा है कि ऐसे कोई मतदाता का नाम कट गया है तो लाइए..." 

जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने CEC को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर कहा, "देखिए, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भारतीय निर्वाचन आयोग के खिलाफ कई याचिकाएं लंबित हैं. लगातार कोर्ट के समक्ष सुनवाई होती रही है. सुनवाई के पूर्व किसी भी तरह की राजनीतिक प्रतिक्रिया का कोई औचित्य नहीं है..." 

यह भी पढ़ें- दिग्विजय सिंह की पैदल यात्रा पर JDU का बड़ा बयान, 'धर्म में अगर…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Read More
Published at : 05 Oct 2026 12:30 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP Assembly Election Bihar News UP Elections 2027
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
मां की तस्वीर के सामने फफक पड़े नीरज कुमार, बोले- मेरा नाम भी ‘न’ से शुरू...
मां की तस्वीर के सामने फफक पड़े नीरज कुमार, बोले- मेरा नाम भी ‘न’ से शुरू...
बिहार
अनंत सिंह के विरोध से नीरज कुमार हार जाएंगे? JDU ने साफ की तस्वीर
अनंत सिंह के विरोध से नीरज कुमार हार जाएंगे? JDU ने साफ की तस्वीर
बिहार
गयाः चर्च से प्रार्थना कर लौट रहे विकास मित्र की गोलियों से भूना, 2 हिरासत में
गयाः चर्च से प्रार्थना कर लौट रहे विकास मित्र की गोलियों से भूना, 2 हिरासत में
बिहार
अचानक मामा साधु यादव के घर पहुंचीं रोहिणी आचार्य, जानें क्या हुई बात?
अचानक मामा साधु यादव के घर पहुंचीं रोहिणी आचार्य, जानें क्या हुई बात?
Advertisement

वीडियोज

Sansani | UP News: दगाबाज सनम...बेवफा बवाल ! | Meerut
Protest Against CEC | SIR Controversy: Gyanesh Kumar के खिलाफ ठाकरे बंधुओं का मोर्चा | Congress
Premanand Maharaj: संतों का डेरा या 'धन साधकों' का बसेरा?
Mad Sandhu Murder Case: इन्फ्लुएंसर मैड संधू की गोली मारकर हत्या | ABP News
UP Politics | UP Chunaav 2027: गठबंधन में 'दरार'...27 में कैसे बेड़ापार?। Akhilesh Yadav | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अभिजीत दीपके का चैलेंज, 'हम सामना करने के लिए तैयार, अगर सरकार को...'
अभिजीत दीपके का चैलेंज, 'हम सामना करने के लिए तैयार, अगर सरकार को...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'तो वह मना कर दें न...', अखिलेश के चाचा के बयान पर भड़के राजेंद्र पाल गौतम
'तो वह मना कर दें न...', अखिलेश के चाचा के बयान पर भड़के राजेंद्र पाल गौतम
इंडिया
'जजों ने बिना डरे...' जस्टिस भुइयां और रिटायर्ड जज नरीमन के बयान पर बोले अभिषेक मनु सिंघवी
'जजों ने बिना डरे...' जस्टिस भुइयां और रिटायर्ड जज नरीमन के बयान पर बोले अभिषेक मनु सिंघवी
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' के क्लाइमेक्स के लिए 100 से ज्यादा ड्राफ्ट हुए थे तैयार, स्क्रीनराइटर आमिल कियान ने खोला राज
'दृश्यम 3' के क्लाइमेक्स के लिए 100 से ज्यादा ड्राफ्ट, स्क्रीनराइटर ने खोला राज
क्रिकेट
2027 ODI वर्ल्ड कप के लिए भारत की आधी टीम कंफर्म! आकाश चोपड़ा ने लिए 6 नाम
2027 ODI वर्ल्ड कप के लिए भारत की आधी टीम कंफर्म! आकाश चोपड़ा ने लिए 6 नाम
विश्व
'फिर होगा अटैक', अलकायदा की वॉर्निंग! फ्लाई दुबई के ओमानी पायलट की तारीफ
'फिर होगा अटैक', अलकायदा की वॉर्निंग! फ्लाई दुबई के ओमानी पायलट की तारीफ
पंजाब
पंजाब सरकार के OSD पर भ्रष्टाचार का मामला, CBI करेगी जांच, HC का बड़ा फैसला
पंजाब सरकार के OSD पर भ्रष्टाचार का मामला, CBI करेगी जांच, HC का बड़ा फैसला
एग्रीकल्चर
बिल्ली पालन से होगी तगड़ी कमाई, यह एक बिजनेस बना देगा लखपति
बिल्ली पालन से होगी तगड़ी कमाई, यह एक बिजनेस बना देगा लखपति
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget