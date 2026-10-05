गयाः चर्च से प्रार्थना कर लौट रहे विकास मित्र की गोलियों से भूना, 2 हिरासत में

बिहार के गया में रविवार (4 अक्टूबर) रात विकास मित्र शंकर मांझी की गोली मारकर हत्या कर दी गई. वारदात डेल्हा थाना क्षेत्र के बैरागी स्थित महादेव स्थान के पास हुई. शंकर चंदौती प्रखंड में विकास मित्र के पद पर कार्यरत थे. वह अपनी पत्नी कविता देवी के साथ जनता कॉलोनी से ईसा मसीह की प्रार्थना में शामिल होकर घर लौट रहे थे. इसी दौरान बगीचा के पास घात लगाए हमलावर ने उन पर फायरिंग कर दी. पुलिस ने मामले में दो संदिग्धों को हिरासत में लिया है.

परिजनों के मुताबिक, शंकर मांझी अपनी पत्नी से करीब 10 कदम आगे चल रहे थे. इसी दौरान एक युवक अचानक उनके सामने आया और गोली चलाने लगा. गोली लगने के बाद शंकर सड़क पर गिर पड़े. आसपास के लोग और उनकी पत्नी कुछ समझ पाते, इससे पहले हमलावर मौके से फरार हो गया. पुलिस के अनुसार, शंकर को तीन गोलियां लगी थीं. घटनास्थल से तीन खोखे बरामद किए गए हैं.

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पत्नी ने रघु पर लगाया आरोप

घटना के बाद पत्नी कविता देवी ने पुलिस को बताया कि गोली चलाने वाला युवक रघु था. परिजनों ने रघु के अलावा बंटी, खोड़ा और सुनीता देवी समेत कई लोगों को नामजद किया है. वार्ड पार्षद गोपाल पासवान पर भी हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया गया है. पुलिस सभी आरोपों की जांच कर रही है. इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है.

दो संदिग्ध हिरासत में, वीडियो की जांच

सिटी एसपी अभिनव कुमार और डीएसपी धर्मेंद्र भारती ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ की. सिटी एसपी ने बताया कि घटना रात करीब 9 बजे हुई. मामले में दो संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पुलिस को घटना से जुड़े कुछ वीडियो भी मिले हैं, जिनकी जांच की जा रही है.

मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी

पुलिस ने शंकर मांझी का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया गया है, ताकि घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए जा सकें. पुलिस के मुताबिक, मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है. शंकर मांझी की दो शादियां हुई थीं और वह फिलहाल अपनी दूसरी पत्नी कविता देवी के साथ रह रहे थे. पुलिस हत्या के पीछे की वजह और नामजद आरोपियों की भूमिका की जांच कर रही है.

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