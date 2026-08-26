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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनेपाल में बाढ़ से बिहार में खतरा! बेतिया, सीतामढ़ी, गोपालगंज में हालात कैसे?

नेपाल में बाढ़ से बिहार में खतरा! बेतिया, सीतामढ़ी, गोपालगंज में हालात कैसे?

नेपाल से सटे जो बिहार के जिले हैं वहां प्रशासन खास तौर से अलर्ट मोड पर है. जिलाधिकारियों ने बुधवार को अपने-अपने क्षेत्र का जायजा भी लिया है. पढ़िए कहां कैसे हालात हैं.

Written By : कैलाश यादव, अवधेश कुमार |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 26 Aug 2026 05:45 PM (IST)
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नेपाल में बाढ़ के चलते बिहार में खतरा बढ़ गया है. इसको देखते हुए सीएम सम्राट ने बैठक कर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है. इस क्रम में गंडक नदी में संभावित जल वृद्धि की आशंका को देखते हुए पश्चिम चंपारण के जिलाधिकारी तरनजोत सिंह ने बुधवार (26 अगस्त, 2026) को बेतिया, बगहा और नरकटियागंज अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न तटबंधों और घाटों का निरीक्षण किया. 

जिलाधिकारी ने मौके पर मौजूद अधिकारियों और अभियंताओं को तटबंधों की लगातार निगरानी करने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहने का निर्देश दिया. प्रशासन की ओर से तटवर्ती और निचले इलाकों में विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है.

अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि किसी भी तरह की आपात स्थिति सामने आने पर तत्काल राहत और बचाव की कार्रवाई शुरू की जाए. निचले इलाकों में रहने वाले लोग एहतियातन जरूरी सामान को समेटकर सुरक्षित और ऊंचे स्थानों की ओर जाने की तैयारी कर रहे हैं. लोगों में संभावित बाढ़ को लेकर हड़कंप की स्थिति बनी हुई है. जिला प्रशासन ने पैनिक नहीं होने की अपील की है. 

गोपालगंज में डीएम ने की बैठक

गोपालगंज में भी डीएम समीर सौरभ ने बुधवार को बैठक की. गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर और संभावित खतरे को देखते हुए डीएम की ओर से बुलाई गई बैठक में आपदा विभाग, जल संसाधन विभाग और सभी संबंधित सीओ शामिल हुए. जिले के छह प्रखंडों की 62 पंचायतें निचले इलाकों में आती हैं. ऐसे में प्रशासन ने इन इलाकों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं. 

डीएम ने बताया कि निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है. प्रशासन की टीम लगातार गंडक नदी के जलस्तर और तटबंधों की निगरानी कर रही है. दियारा क्षेत्रों में माइकिंग कर लोगों को सुरक्षित और ऊंचे स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है.

सीतामढ़ी-शिवहर में भी हाई अलर्ट

नेपाल में बाढ़ के चलते सीमावर्ती जिलों की चिंता बढ़ गई है. नेपाल से आने वाली नदियों के कारण सीतामढ़ी पहले से ही बाढ़ की दृष्टि से बेहद संवेदनशील जिला माना जाता है. ऐसे में नेपाल में बने हालात को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है. 

यह भी पढ़ें- नेपाल में बाढ़ से तबाही के बीच CM सम्राट की बड़ी बैठक, अमित शाह ने भी की बात

प्रशासन की ओर से आम लोगों को नदी और निचले इलाकों से दूरी बनाए रखने तथा किसी भी तरह की आपात स्थिति में प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है. सीतामढ़ी के जिलाधिकारी तनय सुलतानिया ने खुद बाढ़ की आशंका वाले इलाकों का दौरा कर जमीनी स्थिति का जायजा लिया है. 

डीएम ने अधिकारियों से नदियों के जलस्तर, तटबंधों और संवेदनशील इलाकों पर लगातार नजर रखने को कहा है. जल संसाधन विभाग को पूरी तरह अलर्ट मोड में रहने तथा तटबंधों की लगातार निगरानी करने का निर्देश दिया गया है. डीएम ने स्थानीय प्रशासन को संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पहले से तैयारी पूरी रखने को कहा है. ऊंचे स्थानों को चिह्नित करने, जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और सामुदायिक रसोई के संचालन के लिए उपयुक्त स्थलों का चयन करने का निर्देश दिया गया है.

यह भी पढ़ें- नेपाल में बाढ़, बिहार में हाई अलर्ट, बेतिया-मोतिहारी सहित 8 जिलों में भारी आफत!

Input By : (सीतामढ़ी से सुशील कुमार)
Published at : 26 Aug 2026 05:43 PM (IST)
Tags :
नेपाल Bihar Flood BIHAR NEWS Nepal Flash Flood
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