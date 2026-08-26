नेपाल बाढ़: बिहार में 5000 लोग सुरक्षित जगह शिफ्ट, बांधों पर कड़ी निगरानी

गंडक नदी के आसपास के जिलों में फ्लैश फ्लड की स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की गई. पश्चिमी चंपारण में 5000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है. साथ ही अब तक जिले मे संचालित 7 कम्युनिटी किचन के माध्यम से 1,150 से अधिक लोगों को भोजन कराया गया. 26 अगस्त, 2026 को तिब्बत क्षेत्र में हुए ग्लेशियर झील विस्फोट (GLOF) की वजह से गंडक नदी के आसपास के जिलों में संभावित फ्लैश फ्लड की स्थिति बन गई है.

गंडक नदी के आसपास के जिलों में संभावित फ्लैश फ्लड की स्थिति से निपटने के लिए आज अहम बैठक हुई. बिहार के आपदा प्रबंधन विभाग में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की गई और जरूरी दिशा निर्देश दिए गए.

मुख्य सचिव के साथ बैठक में कौन-कौन अधिकारी जुड़े?

मुख्य सचिव के द्वारा वीसी के माध्यम से मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण एवं वैशाली के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के साथ तैयारियों की समीक्षा की गई. बैठक में आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल, जल संसाधन विभाग के सचिव डॉ. चंद्रशेखर सिंह और आपदा प्रबंधन विभाग के संयुक्त सचिव अविनाश कुमार उपस्थित रहे.

संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखने के निर्देश

मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को Standard Operating Procedure (SOP) के अनुरूप सभी जरूरी तैयारियां समयबद्ध रूप से पूर्ण रखने और संभावित फ्लैश फ्लड की स्थिति में त्वरित और प्रभावी राहत एवं बचाव सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. उन्होंने संवेदनशील क्षेत्रों में सतत निगरानी रखने, आवश्यकतानुसार राहत सामग्री और अन्य संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा संबंधित विभागों के साथ प्रभावी समन्वय बनाए रखने को कहा.

इंजीनियरों को अलर्ट मोड में रहने के निदेश दिए

मुख्य सचिव ने जिला प्रशासन के सीनियर पदाधिकारियों और जल संसाधन विभाग के इंजीनियरों को रातभर स्थिति पर निरंतर निगरानी रखते हुए अलर्ट मोड में रहने के निदेश दिए. तटबंधों की निगरानी हेतु चौकीदारों एवं होमगार्ड के जवानों के माध्यम से लगातार पैट्रोलिंग करने के निदेश दिए. साथ ही NDRF एवं SDRF टीमों को भी अलर्ट मोड पर रहने के निदेश दिए गए ताकि आवश्यकता पड़ने पर लोगों को त्वरित गति से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके.

पश्चिमी चंपारण के DM ने क्या बताया?

बैठक में पश्चिमी चंपारण के जिलाधिकारी ने बताया कि संभावित फ्लैश फ्लड के मद्देनजर तटबंध के आसपास के इलाकों में माइकिंग कराकर 5000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया गया है. साथ ही अब तक जिले में संचालित 7 कम्युनिटी किचन के माध्यम से 1,150 से अधिक लोगों को भोजन कराया गया. अन्य जिलों के जिला पदाधिकारियों के द्वारा भी अपनी तैयारियों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई.

तटबंधों की निगरानी कर रहे चौकीदार और होमगार्ड

डीएम ने ये भी बताया कि वर्तमान में स्थिति सामान्य है लेकिन जलस्तर के बढ़ने की स्थिति में लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थान पर ले जाने की व्यवस्था कर ली गई है. राहत केंद्रों और कम्युनिटी किचन स्थलों को चिन्हित कर लिया गया है. मेडिकल टीम को भी राहत केंद्रों या कम्युनिटी किचन स्थल के साथ टैग कर दिया गया है. साथ ही जिलाधिकारियों ने बताया कि चौकीदारों और होमगार्ड जवानों के द्वारा तटबंधों की सतत निगरानी की जा रही है.

मुख्य सचिव ने आमजन से पैनिक नहीं करने तथा अफवाहों एवं फेक न्यूज से बचने की अपील की. उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है. आमजन केवल आधिकारिक एवं विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं पर ही भरोसा करें तथा किसी भी प्रकार की अपुष्ट सूचना को प्रसारित करने से बचें.

घबरायें नहीं, सतर्क रहें!

जल संसाधन विभाग की ओर से सूचना दी गई है कि अभी पानी 8:30 बजे गंडक बैराज, वाल्मीकिनगर पहुंचा है, जलस्तर लगभग 20,000 क्यूसेक बढ़ा है. 11 बजे रात तक पीक होगा और उसके बाद डाउन होना शुरू होगा. वाटर डिस्चार्ज अधिकतम 2 लाख क्यूसेक रहने की संभावना है.

14 जुलाई 2026 को इस वर्ष का अधिकतम वाटर डिस्चार्ज 2,24,000 क्यूसेक रहा है. वर्ष 2024 में 28 सितंबर को पानी का बहाव 5,62,500 क्यूसेक रहा था. अतः स्थिति सामान्य रहने की संभावना है, फिर भी लोग सभी बैराज पर, तटबंध पर और कंट्रोल रूम में भी अलर्ट हैं.