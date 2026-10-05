मां की तस्वीर के सामने फफक पड़े नीरज कुमार, बोले- मेरा नाम भी ‘न’ से शुरू...

बिहार विधान परिषद के पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जेडीयू प्रत्याशी नीरज कुमार सोमवार (5 अक्टूबर 2026) को नामांकन के लिए निकले तो माहौल भावुक हो गया. नामांकन से पहले नीरज कुमार अपनी मां की तस्वीर के सामने पहुंचे और उन्हें प्रणाम करते हुए रोने लगे. परिवार के बीच उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े. बहनों के साथ भी वह रोत नजर आए. इसके बाद खुले जीप पर सवार होकर नीरज कुमार नामांकन के लिए निकले. उनके साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे.

नामांकन के लिए निकलने से पहले नीरज कुमार ने कहा कि यह भावुक पल उनके परिवार और कार्यकर्ताओं के विश्वास से जुड़ा है. नीरज ने कहा कि कार्यकर्ताओं ने चंदा जुटाकर उन्हें चुनाव लड़ाया और अब फिर पूरी ताकत से उनके साथ खड़े हैं.

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बोले- मेरा नाम भी ‘न’ से शुरू, नीतीश का आशीर्वाद

नीरज कुमार ने चुनाव को लेकर कहा कि उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आशीर्वाद प्राप्त है. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और निशांत कुमार का नाम ‘न’ से शुरू होता है और उनका नाम भी ‘न’ से ही शुरू होता है. नीरज ने कहा कि जब नीतीश कुमार का आशीर्वाद और निशांत कुमार का प्रचार साथ हो तो मुकाबला शानदार और जानदार होगा. उन्होंने कहा कि चुनाव कार्यकर्ता और वोटर लड़ रहे .

पटना, बिहार: जदयू MLC प्रत्याशी नीरज कुमार ने चुनाव की तैयारियों पर कहा, "तैयारी हमको करना पड़ता है? हमारे कार्यकर्ता खुद तैयार रहते हैं। तन, मन, धन। नीतीश कुमार, निशांत कुमार और संयोग से मेरा भी नाम 'न' से शुरू होता है, 'N' से ही। तो जब नीतीश कुमार जी का आशीष मिला हुआ हो, निशांत कुमार जी का प्रचार शुरू हो गया हो, तो मुकाबला तो शानदार और जानदार होगा।" — IANS Hindi (@IANSKhabar) October 5, 2026

‘पांच पांडवों’ का गठबंधन, NDA के पांचों दल साथ

नीरज कुमार ने अपने समर्थन को लेकर कहा कि उन्हें एनडीए के पांचों दलों का समर्थन प्राप्त है. उन्होंने इसे ‘पांच पांडवों’ का गठबंधन बताया. उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं ने चंदा जुटाकर उन्हें पहले भी चुनाव लड़ाया और जिताया है तथा इस बार भी समर्थक उनके साथ पूरी ताकत से खड़े हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें चुनाव में कोई चुनौती नजर नहीं आ रही है.

पटना, बिहार: जदयू MLC प्रत्याशी नीरज कुमार ने अनंत सिंह के विरोध पर कहा, "अरे भाई, जो मतदाता है, उसने कभी कहा क्या कि हम भीतरघात करेंगे? हम तो राजनीति में विरोधियों पर भाषाई घात करते हैं..." https://t.co/4gQlkoo1IH — IANS Hindi (@IANSKhabar) October 5, 2026

अनंत सिंह के विरोध पर बोले- मतदाता ने नहीं कहा भीतरघात करेंगे

अनंत सिंह के विरोध से जुड़े सवाल पर नीरज कुमार ने कहा कि मतदाताओं ने कभी नहीं कहा कि वे भीतरघात करेंगे. उन्होंने कहा कि राजनीति में विरोधियों पर ‘भाषाई घात’ किया जाता है. नीरज ने कहा कि कौन क्या बोलता है, इससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता. उन्होंने दावा किया कि कार्यकर्ता और मतदाता उनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं. खुले वाहन पर निकले नीरज के साथ बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे और नामांकन के दौरान शक्ति प्रदर्शन जैसा माहौल दिखाई दिया.

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