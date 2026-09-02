Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारखरगे के 'वोट चोरी' वाले आरोप पर मनोज झा, 'इसे चोरी कहूं या...'

खरगे के 'वोट चोरी' वाले आरोप पर मनोज झा, 'इसे चोरी कहूं या...'

कांग्रेस अध्यक्ष खरगे के 'वोट चोरी' आरोप पर मनोज झा ने सरकार पर निशाना साधा है. कहा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के वक्त लोगों के नाम काटे गए थे, अब फिर जोड़े जा रहे हैं. उन्हें वोट नहीं देने दिया गया.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 02 Sep 2026 12:59 PM (IST)
Preferred Sources

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के 'वोट चोरी' के आरोपों को लेकर घमासान तेज हो गया है. खरगे ने बीजेपी पर पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में मतदाताओं के नाम जोड़ने-काटने में पक्षपात का आरोप लगाया है. इस पर अब आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी इस मुद्दे पर बीजेपी और चुनावी प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं.

दरअसल बीते दिन (01 सितंबर 2026) खरगे ने एक्स पर पोस्ट कर आरोप लगाया कि बीजेपी जहां राजनीतिक रूप से सुविधाजनक स्थिति होती है, वहां मतदाताओं के नाम जुड़वाती है और जहां असुविधा होती है, वहां वोट काटे जाते हैं. उन्होंने चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए उसे निष्पक्ष चुनावों का प्रहरी बनने के बजाय ‘भाजपा की कुर्सी बचाओ आयोग’ करार दिया था. खरगे ने महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, तेलंगाना और कर्नाटक में मतदाता सूची को लेकर कई सवाल उठाए.

यह भी पढ़ें- पटना शराब कांड: पुलिस बोली- जहर मिलाया, भड़के ग्रामीण, थाने में हंगामा

मनोज झा बोले- चोरी कहूं या डकैती?

आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि यह बयान खरगे का नहीं है. पश्चिम बंगाल में लाखों लोगों को चुनाव के समय अयोग्य किया गया और अब बड़ी संख्या में लोगों को फिर शामिल किया जा रहा है, लेकिन वे वोट नहीं दे पाए. उन्होंने सवाल उठाया कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मनोज झा ने कहा कि इसे ‘चोरी’ कहूं या ‘डकैती’, यह सवाल जनता के सामने है.

‘चुप रहने वाले भी एक दिन नुकसान झेलेंगे’

मनोज झा ने आगे कहा कि जो लोग इस मामले पर चुप हैं और मन ही मन खुश हैं कि इसका फायदा उन्हें मिला, उन्हें भी भविष्य में नुकसान झेलना पड़ सकता है. उन्होंने कहा कि जो गुनहगार हैं, उन्हें इसकी सजा मिलेगी.

मतदाता सूची को लेकर विपक्ष का हमला जारी

बता दें कि खरगे ने अपनी पोस्ट में महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच मतदाताओं की संख्या बढ़ने और एसआईआर के दौरान बड़ी संख्या में नाम ड्राफ्ट सूची से बाहर होने का दावा किया था. उन्होंने पश्चिम बंगाल में एसआईआर के बाद हटाए गए नामों में से बड़ी संख्या में अपील के बाद दोबारा शामिल किए जाने का भी जिक्र किया.

यह भी पढ़ें- पटना वालों सावधान! डेंगू से युवक की मौत, अगस्त में मिले 167 मरीज

About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
Read More
Published at : 02 Sep 2026 12:59 PM (IST)
Tags :
Patna News BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
खरगे के 'वोट चोरी' वाले आरोप पर मनोज झा, 'इसे चोरी कहूं या...'
खरगे के 'वोट चोरी' वाले आरोप पर मनोज झा, 'इसे चोरी कहूं या...'
बिहार
दिल्ली-पंजाब से बिहार आने वाले ध्यान दें! त्योहार पर चलेंगी 150 बसें
दिल्ली-पंजाब से बिहार आने वाले ध्यान दें! त्योहार पर चलेंगी 150 बसें
बिहार
नीति आयोग ने खोली विकास की पोल? रोहिणी का सम्राट सरकार पर हमला
नीति आयोग ने खोली विकास की पोल? रोहिणी का सम्राट सरकार पर हमला
बिहार
नेपाल की तबाही से सहमे बोधगया पहुंचे पर्यटक, बोले- प्रार्थना है, फिर न आए ऐसी आपदा
नेपाल की तबाही से सहमे बोधगया पहुंचे पर्यटक, बोले- प्रार्थना है, फिर न आए ऐसी आपदा
Advertisement

वीडियोज

अंकित बालियान हत्याकांड में बड़ा खुलासा !
घर का सपना होगा साकार! लखनऊ में 3600 प्लॉट की लॉटरी
SCO Summit में Shehbaz Sharif की 'नौटंकी'..'नॉनस्टॉप'
पिघलते ग्लेशियर से नेपाल में फिर जलप्रलय का खतरा?
GDP के आंकड़ों के पीछे सच क्या?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मुस्लिम धर्मगुरु पर भड़के कांग्रेस के सीएम, कहा-'महिलाएं सिर्फ...'
मुस्लिम धर्मगुरु पर भड़के कांग्रेस के सीएम, कहा-'महिलाएं सिर्फ...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांग्रेस के हुए आसिम वकार, खुद बताया क्यों छोड़ी ओवैसी की AIMIM
कांग्रेस के हुए आसिम वकार, खुद बताया क्यों छोड़ी ओवैसी की AIMIM
विश्व
3 ताकतवर देशों की लिस्ट में भारत, अमेरिका बाहर, किसने किया ये ऐलान
3 ताकतवर देशों की लिस्ट में भारत, अमेरिका बाहर, किसने किया ये ऐलान
क्रिकेट
एमएस धोनी मानहानि केस में सामने आई 3 नई मांग, मद्रास हाई कोर्ट ने क्या कहा
एमएस धोनी मानहानि केस में सामने आई 3 नई मांग, मद्रास हाई कोर्ट ने क्या कहा
बॉलीवुड
अनुष्का-विराट क्यों हुए लंदन शिफ्ट? माधुरी दीक्षित के पति ने बताई वजह, बोले- ‘सक्सेस एंजॉय नहीं कर सकते’
अनुष्का-विराट क्यों हुए लंदन शिफ्ट? माधुरी दीक्षित के पति ने बता दी असल वजह
महाराष्ट्र
दिशा सालियान केस: HC के आदेश पर छलके पिता के आंसू, कहा- सच्चाई की जीत हुई
दिशा सालियान केस: HC के आदेश पर छलके पिता के आंसू, कहा- सच्चाई की जीत हुई
नौकरी
बिहार में लाइब्रेरियन भर्ती का रास्ता साफ, 5 अक्टूबर तक करें आवेदन 
बिहार में लाइब्रेरियन भर्ती का रास्ता साफ, 5 अक्टूबर तक करें आवेदन 
ट्रेंडिंग
समुद्र किनारे प्रेमी संग घूम रही प्रेमिका पर गिरी बिजली, मौत का वीडियो वायरल
समुद्र किनारे प्रेमी संग घूम रही प्रेमिका पर गिरी बिजली, मौत का वीडियो वायरल
ABP NEWS
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
ABP NEWS
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
ABP NEWS
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget