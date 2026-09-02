पटना शराब कांड: पुलिस बोली- जहर मिलाया, भड़के ग्रामीण, थाने में हंगामा

पटना से सटे बाढ़ के बेढ़ना गांव में चार युवकों की मौत के मामले में पुलिस ने मंगलवार को बड़ा खुलासा किया. 30 अगस्त को शराब पीने के बाद निशू राज, शशि, विकास और पंकज की मौत के बाद इसे जहरीली शराब का मामला माना जा रहा था. अब पुलिस का दावा है कि शराब खुद जहरीली नहीं थी, बल्कि उसमें जानबूझकर जहरीला पदार्थ मिलाया गया था. हालांकि, पुलिस के इस दावे के बाद ग्रामीणों ने सवाल उठाते हुए मंगलवार की रात बाढ़ थाना पहुंच गए और हंगामा करने लगे.

पटना ग्रामीण एसपी कुंदन कुमार के मुताबिक, जांच में सामने आया कि चारों युवकों को शराब पीने के लिए बुलाया गया था और उसमें बाजार से खरीदा गया जहरीला पदार्थ मिला दिया गया. पुलिस के अनुसार, मुख्य आरोपी लाली कुमार ने पूछताछ में इस बात को स्वीकार भी कर लिया है.

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प्रेम-प्रसंग को लेकर था विवाद: पुलिस

पुलिस का कहना है कि मृतक निशू कुमार का लाली कुमार की बहन के साथ लंबे समय से प्रेम-प्रसंग था. इसी रिश्ते को लेकर दोनों पक्षों में विवाद और रंजिश थी. पुलिस के मुताबिक इसी नाराजगी के चलते चारों युवकों को निशाना बनाने की साजिश रची गई. पुलिस के खुलासे के बाद गांव में नाराजगी फैल गई.

आरोप- लीपापोती कर रही है पुलिस

जानकारी के अनुसार, ग्रामीण देर रात बाढ़ थाना पहुंच गए और हंगामा किया. उनका आरोप है कि पुलिस मामले की सही जांच करने में असफल रही है और अब कहानी को दूसरी दिशा में ले जाकर मामले की लीपापोती करने की कोशिश कर रही है.

ग्रामीणों ने प्रेम-प्रसंग का एंगल सामने लाए जाने पर भी आपत्ति जताई. उनका आरोप है कि एक परिवार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है. ग्रामीण सड़क जाम करने के मूड में भी थे. पुलिस ने काफी देर तक समझाने-बुझाने के बाद लोगों को वापस भेजा.

30 अगस्त की पार्टी के बाद बिगड़ी थी हालत

बता दें कि 30 अगस्त को एक घर में नॉनवेज और शराब की पार्टी हुई थी. शराब पीने के करीब 20-25 मिनट बाद चारों युवकों की तबीयत बिगड़ गई. उनके मुंह से झाग निकलने लगा और वे बेहोश हो गए. उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही चारों की मौत हो गई.

पुलिस की थ्योरी बनाम ग्रामीणों के सवाल

पुलिस का दावा है कि शराब में जानबूझकर जहर मिलाया गया और प्रेम-प्रसंग व पुरानी रंजिश के चलते चारों की हत्या की गई. फिलहाल दोनों पक्षों के दावों के बीच FSL रिपोर्ट अहम मानी जा रही है. रिपोर्ट आने के बाद यह स्पष्ट होगा कि जहरीला पदार्थ शराब में था या किसी अन्य चीज में और चारों युवकों की मौत की वास्तविक वजह क्या थी.

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