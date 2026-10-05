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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार के कटिहार में हड़कंप, गुड्डू अंसारी की गोली मारकर हत्या

बिहार के कटिहार में हड़कंप, गुड्डू अंसारी की गोली मारकर हत्या

कटिहार के नगर थाना क्षेत्र की घटना है. वारदात के पीछे कोर्ट परिसर का पुराना विवाद बताया जा रहा है. घटना को लेकर कानून-व्यवस्था पर जन सुराज पार्टी ने सवाल उठाया है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 05 Oct 2026 01:36 PM (IST)
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बिहार के कटिहार में सोमवार (05 अक्टूबर, 2026) को दिनदहाड़े एक व्यक्ति गुड्डू अंसारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई. घटना नगर थाना क्षेत्र के पटेल चौक स्थित कुम्हार टोली के पास की है. बताया जा रहा है कि गुड्डू अंसारी पेशे से अधिवक्ता थे.

प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज की ओर से इस घटना पर कहा गया कि बिहार में अपराधियों का मनोबल चरम पर है. सरकार का इकबाल पूरी तरह से खत्म हो गया है.

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पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुमार सौरभ सिंह ने कहा, "बिहार के कटिहार में अपराधियों ने दिनदहाड़े बीच बाजार में एक अधिवक्ता को गोली मार दी गई है. घटनास्थल पर ही अधिवक्ता गुड्डू अंसारी की मौत हो गई. कोर्ट से जुड़े मामले में विवाद या पुरानी रंजिश जो भी हो परंतु ये बिहार में वर्तमान कानून व व्यवस्था की वास्तविक स्थिति की कहानी बता रहा है."

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सीसीटीवी खंगालने में जुटी पुलिस

नगर थाना क्षेत्र में बीच बाजार हुई इस घटना से हड़कंप मच गया. लोग खड़े होकर घटना को देखते रहे लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई को वो बदमाशों को पकड़ सकें. बदमाशों ने गोली मारी और आराम से फरार हो गए. गुड्डू अंसराी को चार से पांच गोली लगने की खबर है. हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा होगा. घटना के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन उनकी जान नहीं बची. वारदात के पीछे कोर्ट परिसर का पुराना विवाद बताया जा रहा है. पुलिस जांच में जुटी है. सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं.

क्या कहते हैं परिजन?

फिलहाल इस घटना को लेकर प्रशासन की ओर से बयान नहीं आया है. उधर गुड्डू अंसारी के मामा अब्दुल कलाम ने कहा, "हम लोग बाजार जाने के लिए निकल रहे थे घर से… तभी फोन आया कि आपके भांजे को गोली मार दी गई है… मेरा बेटा दुकान जा रहा था, दुकान खोलने के लिए… वहां से उसने मुझे कॉल किया कि पापा, गुड्डू भैया को गोली मार दिया..."

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 05 Oct 2026 01:16 PM (IST)
Tags :
Katihar BIHAR NEWS
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