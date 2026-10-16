मधेपुरा में दिनदहाड़े मर्डर, RJD विधायक के रिश्तेदार की गोली मारकर हत्या

बिहार के मधेपुरा जिले में दिनदहाड़े हत्या की वारदात से सनसनी फैल गई. सदर थाना क्षेत्र के शाहुगढ़ इलाके में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान घैलाढ़ थाना क्षेत्र के इनरवा निवासी सुनील कुमार के बेटे प्रिंस कुमार उर्फ रंजन के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि प्रिंस भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय (BNMU), मधेपुरा में शोध छात्र था. वह राजद विधायक प्रो. चंद्रशेखर के मामा का लड़का बताया जा रहा है. दिनदहाड़े हुई इस वारदात से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है.

हत्या की यह घटना मधेपुरा सदर थाना क्षेत्र के शाहुगढ़ इलाके में हुई. दिनदहाड़े गोली मारकर युवक की हत्या किए जाने से स्थानीय लोग हैरान हैं. घटना के बाद इलाके में तनाव और भय का माहौल है. वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों की पहचान नहीं हुई है.

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BNMU में शोध कर रहा था प्रिंस

मृतक प्रिंस कुमार उर्फ रंजन भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा में शोध कर रहा था. यूनिवर्सिटी जाते वक्त रास्ते में उसे गोली मारी गई. एक शोध छात्र की हत्या की खबर से लोगों में दुख और चिंता है. इस घटना ने परिवार और परिचितों को गहरे सदमे में डाल दिया है.

फिलहाल हत्या के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं है. यह भी पता नहीं चल पाया है कि वारदात के पीछे पुरानी रंजिश थी या कोई दूसरा कारण. पुलिस जांच के बाद ही इन सवालों के जवाब सामने आ सकेंगे.

पुलिस जांच के बाद खुलेगा राज

शाहुगढ़ में हुई इस हत्या के बाद इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं. अब लोगों की नजर पुलिस की जांच पर है. सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रिंस कुमार की हत्या किसने और क्यों की? फिलहाल मामले में आगे की जानकारी का इंतजार है.

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