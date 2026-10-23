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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारगया में हाफ एनकाउंटर: दारोगा के बेटों को गोली मारने वाले दोनों आरोपी घायल

गया में हाफ एनकाउंटर: दारोगा के बेटों को गोली मारने वाले दोनों आरोपी घायल

गया के सिद्धार्थपुरी कॉलोनी में पुलिस ने दो आरोपियों का हाफ एनकाउंटर किया है. दोनों के पैर में गोली लगी है. दारोगा के बेटों की गोलीकांड में ये आरोपी थे.

Written By : अजीत कुमार |  Updated at : 23 Oct 2026 10:00 AM (IST)
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गया शहर के सिद्धार्थपुरी कॉलोनी में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. दारोगा के दो बेटों को गोली मारने वाले आरोपियों को पकड़ने पहुंची टीम पर देर रात फायरिंग हुई. गुरुवार 22 अक्टूबर की देर रात पुलिस टीम छापेमारी के लिए पहुंची. इस दौरान आरोपियों ने अचानक पुलिस पर गोलियां चलाईं. पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें दोनों आरोपियों के पैर में गोली लग गई.

सिद्धार्थपुरी कॉलोनी में दारोगा के दो बेटों को गोली मारने की घटना के बाद से ही पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी थी. इसी कड़ी में पुलिस टीम ने गुरुवार की देर रात आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी की.

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आरोपियों की पहचान  

घायल आरोपियों के नाम श्याम बिहारी और गौरव कुमार हैं. पुलिस ने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया. दोनों को अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है.  

दारोगा के दो बेटों पर हुआ था हमला

दरअसल, बीते 19 अक्टूबर को दारोगा के दो बेटों पर गोली चली थी. एक बेटा रानू सिंह की मौत इलाज के दौरान हो गई. दूसरा मोनू सिंह गंभीर रूप से घायल है. इस घटना के बाद पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी.  

गया एसएसपी सुशील कुमार ने घटना की पुष्टि की है. इस मामले में पहले भी दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है. पुलिस ने दोनों घायल आरोपियों को अस्पताल पहुंचाया. आगे की जांच जारी है.

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Published at : 23 Oct 2026 10:00 AM (IST)
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