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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारजन सुराज के प्रदेश अध्यक्ष संग मारपीट, मनोज भारती का कॉलर पकड़ा

जन सुराज के प्रदेश अध्यक्ष संग मारपीट, मनोज भारती का कॉलर पकड़ा

मनोज भारती के साथ बदसलूकी और मारपीट करने वाला शख्स व्हेकिल वेंडर बताया जा रहा है. उसने किराए पर जन सुराज को गाड़ी दी गई थी. पैसा नहीं मिलने से नाराज था.

Written By : आर्यन आनंद |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 21 Oct 2026 04:09 PM (IST)
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जन सुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती के साथ बदसलूकी की गई है. मारपीट के दौरान उनका कॉलर पकड़ा गया. इसका एक वीडियो सामने आया है. घटना के वक्त मनोज भारती अपनी कार के अंदर बैठे थे.

मनोज भारती के साथ बदसलूकी और मारपीट करने वाला शख्स व्हेकिल वेंडर बताया जा रहा है. आरोप है कि लाखों रुपया पार्टी पर बकाया है. किराए पर जन सुराज को गाड़ी दी गई थी. पैसा नहीं मिलने की वजह से नाराज होकर व्हेकिल वेंडर ने मनोज भारती के साथ बदसलूकी की.

कहा जा रहा है कि दो साल से कार का किराया नहीं मिला है. हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है यह पार्टी की ओर से बयान आने के बाद ही पता चलेगा. प्रतिक्रिया के बाद ही यह भी पता चलेगा कि पूरा मामला क्या है और कितना पैसा बाकी है.

घटना के बारे में यह कहा जा रहा है कि वीडियो 10-15 दिन पुराना होगा. बुधवार (21 अक्टूबर, 2026) को सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हुआ.

यह भी पढ़ें- बिहार: 9 दिनों तक छाती पर कलश रखने वाली महिला की मौत, सीने में हुआ दर्द और…

जन सुराज कार्यालय के बाहर हुआ सब कुछ

जानकारी के अनुसार, यह घटना पाटलिपुत्र स्थित जन सुराज कार्यालय के बाहर हुई है. वीडियो में दिख रहा है कि कुछ लोग कार्यालय पहुंचे हैं. कार्यालय का गेट बंद है तो बाहर से ही आवाज लगा रहे हैं. हालांकि गेट नहीं खोला गया. कुछ देर बाद जब मनोज भारती निकलकर अपनी गाड़ी से जाने लगे तो गेट के बाहर तीन-चार लोग पहुंच गए. शीशा नीचे था तो हाथ लगाकर मनोज भारती के साथ मारपीट की जाने लगी.

वीडियो में पीछे से आवाज आ रही है कि मारपीट नहीं की जाए. बीच में दीपक-दीपक भी एक व्यक्ति कहते सुना जा सकता है. पैसे की बात हो रही है. इस पूरे मामले में कहा जा रहा है कि दोनों पक्षों की ओर से समझौता हो गया है. हालांकि पार्टी के पक्ष का इंतजार है.

बीजेपी ने किया हमला

जन सुराज के प्रदेश अध्यक्ष के साथ मारपीट की घटना और वेंडर के कथित 70 लाख रुपये के बकाये पर बीजेपी ने हमला किया है. पार्टी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय होनी चाहिए. प्रशांत किशोर बिहार बदलने, व्यवस्था सुधारने और जनता को नई राजनीति देने की बात करते हैं, लेकिन जब उनकी अपनी पार्टी से जुड़ा मामला सामने आता है, तो सवाल उठना स्वाभाविक है. दूसरों को जवाबदेही का पाठ पढ़ाने वाले अपने संगठन में जवाबदेही सुनिश्चित कब करेंगे?

यह भी पढ़ें- बिहार MLC चुनाव: किस सीट से कौन लड़ रहा? पार्टी और उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट

About the author आर्यन आनंद

आर्यन आनंद ने 2015 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद 2016 में दिल्ली में एक पॉलिटिकल campaining टीम के साथ डिजिटल जर्नलिज्म से कैरियर की शुरुआत की. 2018 में पटना लौटकर बिहार के प्रतिष्ठित डिजिटल चैनल फर्स्ट बिहार में हुआ रिपोर्टर काम किया. फर्स्ट बिहार में 5 साल काम करने के बाद एबीपी से साल 2024 में जुड़ा.
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Published at : 21 Oct 2026 03:33 PM (IST)
Tags :
Jan Suraaj Manoj Bharti BIHAR NEWS
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